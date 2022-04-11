香港女星薛凱琪（Fiona），外貌艷麗亮眼，還有白皙光潔的皮膚，曾作過歌星，才跨足大螢幕晉升電影咖，如今她已經邁入40歲，歲月卻不曾在她身上留下痕跡，她也熱愛分享生活，近日PO出的一組玉背系列照似乎修圖太過，長著兩顆大眼睛的她，被不少網友指名撞臉范冰冰、網紅白癡公主。

薛凱琪被說整容。(圖／薛凱琪 IG)

9日薛凱琪曬出5張超美照片，只見她身穿平口露背小洋裝，綁上了大蝴蝶結，披著白色淑女包包，直盯盯地看向鏡頭，抹上濃妝再擦了鮮紅色的口紅，一頭秀髮自然垂在胸前，轉身回眸一笑露出大片美背，模樣妖嬈可愛，纖細手臂也是羨煞眾人，照理應該也是收穫讚賞，不過由於化妝的風格，相較以往清雅典雅有所差異，讓網友們看得直呼恐怖，還有人說Ｐ圖太過了點，好像不太像她。

薛凱琪還被說像范冰冰跟白癡公主。(圖／薛凱琪 IG)

網友評價她的新妝，還稱她臉上動過刀子，寫下：「這應該不是妳吧，妳做了什麼事嗎？」、「不好再整型了」、「以前清純的女去哪邊了呢」、「樣子不一樣了」、「又進化了」、「做塑膠女郎呀」並稱太瘦「身體正常嗎？」、「怎麼瘦成這樣了」、「我都認不出來了」。

薛凱琪還被說像范冰冰跟白癡公主。(圖／薛凱琪 IG)

此外，網友也點名兩位演藝人員，「范爺」范冰冰跟白癡公主都有撞臉嫌疑：「成了范冰冰啦」、「我以為追蹤的是范爺的instagram」、「這是同一個人嗎？」「以為是台灣那個白癡公主Youtuber呢」、「真的好恐怖，妳以前明明很美」不過也有網友為她平反，指稱「應該是這個妝大家看不習慣，以前她沒畫過臥蠶」討論熱烈。