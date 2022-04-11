搶攻母親節商機，台北喜來登飯店推出一系列吃、喝、玩、樂企劃，帶領媽媽回味青春美好年代。五月入住「花漾年華」住房專案，與媽咪一同到大稻埕體驗復古旗袍換裝、按摩或臉部護膚療程、行政貴賓廳歡飲時光禮遇以及贈送特製母親節蛋糕等，留下難忘的寫真回憶。5/7-5/8周末館內餐廳推出米其林星饌、自助百匯等多國美饌，於指定餐廳消費滿額贈台灣花草茶品牌「小草作」果韻花香禮組，讓媽咪身心都放鬆。The Deli另售有三款復古母親節限定造型蛋糕。針對母親節，台北喜來登館內餐廳設計多款中西美饌，犒賞媽咪辛勞。Buffet之王「十二廚」推出午晚餐每位1,890元、下午餐1,290元，上百種餐點結合中、西式手法，品味各國美饌、辰園經典燒臘、新鮮直送海鮮、手工現做甜點輪番上陣，美食料理願望一次滿足。米其林二星餐廳「請客樓」推出母親節盛宴套餐，每套3,980元，嚴選矜貴珍饌-元貝螺頭燉花膠、雲腿花雕蒸龍蝦、泡椒酸筍智利海鱸等頂級食材入菜，一品主廚精巧功力演繹中西料理。餐盤推薦粵菜餐廳「辰園」，延續廣東料理精髓，由主廚康智翔推出松茸菜膽雞燉花膠盅、廣式片皮鴨、翡翠古早醬蒸龍蝦鮮露、繡球吉品鮑薑蔥黃玉參等珍饈食材，十人桌席每桌29,800元。今年更推出精選套餐2,980元，一品花膠佛跳牆、生抽三蔥焗龍蝦、煎封油浸龍虎斑鮮露、吉品鮑乾撈米線等，滋補養身品味食尚粵菜。台北喜來登比薩屋推出母親節四人分享餐，九道式豐富饗宴，每套6,880元，地中海油漬海鮮沙拉、拿坡里職人認證披薩、美國頂級肋眼牛排12oz.、經典義式甜點，澎湃餐點與媽咪品味義國美味。頂級牛排館安東廳則推出精選菜色，Prime等級頂級牛排、獨家乾式靜電熟成工藝、鮮選波士頓龍蝦、北海道生食級干貝等頂級食材，另可享980元加價升等套餐。宮廷泰菜SUKHOTHAI推泰式桌席料理，每桌十位26,800元，暹羅小品集多樣泰式特色料理、酸辣帝王蟹沙拉、金錢蝦餅．酸辣炸牡蠣、金沙咖哩龍蝦等多樣鮮香料理，清爽滋味酸辣開胃。頂級日料桃山則獻上春季套餐，每套4,280元，嚴選季旬食材，享用瑩烏賊、櫻鱒、蠑螺、櫻鯛等現捕食材，5/7-5/8點用春季套餐，即贈日本愛宕之松紅茶清酒乙杯，犒賞媽咪一年來的辛勞。針對不想出門的媽媽們，4/20起台北喜來登The Deli推出母親節外帶饗宴，優惠價每套1,980元，頂級海陸饗宴輕鬆外帶回家：爐烤美國肋眼牛排佐紅酒醬、嗨啤烤龍蝦、雙色脆皮泡芙等豐富料理，從沙拉到甜點一樣也不馬虎，闔家安心品味大餐。5/7-5/8母親節當周周末，於台北喜來登館內指定餐廳消費滿額8,000元，即可獲得台灣頂級花草茶品牌「小草作Grassphere」，經典「果韻花香禮組」花茶禮盒，小草作堅持天然、無添加、產地溯源的開發理念，全產品採用100%台灣原料，結合在地香草、花卉、果乾、茶葉，打造多款台灣專屬花草茶。本次嚴選五款花草茶，推出台北喜來登X小草作「母親節果韻花香禮」，煥彩燙金禮盒搭配精緻緞帶，獻上對母親的深摯情意。以上價格需另加10%服務費。整個五月，台北喜來登推出兩款寵愛媽咪住房專案，與旗袍名店「貳零年華 Salon 1920s」聯手推出的「大稻埕復古一日遊」行程，與媽媽換上各式花樣的華美旗袍，在濃濃復古風情的大稻埕街頭，留下值得紀念的曼妙倩影，盡情遊玩後，回到飯店可享每房放鬆按摩療程90分鐘，紓解媽咪累積壓力，晚餐及早餐更可享行政貴賓廳美食及Happy Hour紅白酒暢飲放鬆心情、更獻上The Deli「繽紛心意」3.5吋花果茶蛋糕為佳節慶祝。預訂再贈送小草作Grassphere「果韻花香禮組」（數量有限，贈完為止），專案優惠價6,925元起，讓媽咪開心過佳節、度過美好家庭時光。以上價格需另加15.5%服務費。向媽媽的美好年代致敬，台北喜來登一樓The Deli 開賣3款母親節限定蛋糕，以台灣精品茶融合時令鮮果的花果茶慕斯為主體，搭配手工熬製果醬與茶香奶餡，外觀以做工細緻的巧克力噴砂工藝、點綴巧克力蝴蝶與花朵，重溫80年代的典雅復古造型。更首次推出3.5吋的小蛋糕，價格自199元至1,290元，巧緻外型討好媽媽的歡心，4/30前預付可享9折早鳥優惠，美饌卡會員享8.8折優惠，需於提領日前三日預訂。