專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）3月合併營收新台幣1.37億元，月增53.57％、年增12.9％雙成長，亦創單月歷史新高，累計第一季合併營收3.51億元。

鉅橡3月合併營收1.37億元，係PCB耗材之墊板與電木板產品，受惠PCB產業擴廠效益需求，出貨穩健，且美耐板持續透過經銷通路推廣，訂單需求穩定成長，帶動公司3月合併營收雙增，公司近幾年積極拓展台灣建材市場，美耐板營收比重逐步增加，加上全球載板需求強勁，PCB產業終端應用涵蓋消費性電子、NB、PC、通訊、車用、航太等，將隨PCB逐步進行擴廠，於新產能開出，公司營收動能來源無虞。

累計第一季合併營收3.51億元，較去年同期微幅成長2.8％，首季營運表現可望淡季不淡。

展望第二季，俄烏戰爭以致消費市場需求疲弱，加上中國大陸疫情急速升溫，PCB產業鏈生產基地因中國昆山疫情影響而暫時停工，短期營收將受到影響，惟中長期PCB將持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用需求擴增，以期5G手機與電動車滲透率擴張，隨著新產能持續開出，今年PCB產業鏈成長率正向，鉅橡生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，公司將謹慎觀察後續疫情與市場變化。