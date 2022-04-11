VMware宣布推出聚焦多雲領域的全球行業盛會——VMware Explore。VMware Explore的前身是VMware年度活動盛會VMworld將涵蓋多雲相關的更多技術、生態鍊和開發者社群活動，共同打造多雲世界。VMware Explore US將於2022年8月29日至9月1日在舊金山 Moscone中心舉行。

同時，VMware Explore Europe將於2022年11月7日至10日在西班牙巴塞隆納Fira Gran Via舉行。在其他區域舉行的VMware Explore活動包括10月19日至20日在巴西、11月17日至18日在中國、11月15日至16日在日本、以及11月15日至16日在新加坡。

在舉辦了兩年的線上大會後，今年VMware Explore將為與會者帶來全新的客戶體驗活動，並有機會與新老朋友及同事們進行交流。此次大會將涵蓋功能豐富的技術內容，既可以現場參與，也可以按需定制，參與更面向業務的會議、客戶成功案例分享和社群活動，擁有全新的參與體驗。與會者能夠從VMware產品專家和行業意見領袖的角度，了解多雲和邊緣架構，以及如何簡化開發人員體驗，和跨應用的DevOps實踐。對於熟知往屆VMworld的與會者，VMware Explore將保留很多令人熟悉的會議內容，同時提供無限的創新與探索可能。

VMware資深副總裁暨行銷長Laura Heisman表示，VMware Explore將作為多雲宇宙的中心，匯集客戶、合作夥伴、開發人員與行業專家，共同探討精彩案例和行業洞察。這個轉變充分顯示，VMware正持續轉型，與客戶及合作夥伴攜手，在多雲時代共同創新，帶來強大的VMware跨雲服務。