Adobe宣布全球最大汽車和摩托車製造商之一的BMW集團擴展合作夥伴關係，運用Adobe技術作為其銷售與行銷部門數位轉型的一部分。集團旗下的BMW、勞斯萊斯、MINI及BMW摩托車現正利用Adobe Experience Cloud提供個人化數位體驗，並朝著未來三年內於線上銷售總體四分之一產品的目標邁進。

BMW集團將以數據驅動和個人化方針，為客戶提供無縫的線上與門市體驗，包括訂製汽車、送貨到府和個人化的售後服務。

BMW集團客戶與品牌資深副總裁Jens Thiemer表示，無論客戶在網路還是門市與我們互動，最終的目標都是為他們提供最頂尖的服務。Adobe的技術提供即時的數據和洞察，讓我們能為客戶提供個人化體驗，協助團隊建立信任並創造對客戶有意義的體驗。對我們來說，這是以人為本和先進科技之間的最佳組合。

Adobe數位體驗業務總裁Anil Chakravarthy表示，客戶期望獲得符合其個人興趣與需求的體驗。BMW集團出色地貫徹了這一理念，為細分市場的所有接觸點提供出色的個人化體驗。這將有助與客戶建立信任、忠誠的關係。我們很高興能成為BMW集團數位轉型的合作夥伴。