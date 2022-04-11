現居台灣的俄羅斯正妹Irina表示，在家鄉念大學認識到俄羅斯當交換學生的台灣姊妹淘，彼此交情很好，所以當姊妹淘結束交換學習返台後，讓她非常不捨，加上姊妹淘回台後不斷地向她喊話「來台灣人生經驗會變得很不一樣」，3年前Irina 來到台灣，一直待到現在，她說，台灣姊妹淘就是她的家人，在台灣的生活讓俄羅斯的家人和朋友都很忌妒。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（10）日上傳最新影片中，來自俄羅斯的Irina指出，來台灣已經3年，在俄羅斯念大學時，認識不少來自台灣的交換學生，她和台灣學生交情特別好，彼此以姊妹相稱，一起度過很多快樂的時光，因此台灣學生交換期結束後，讓她差點心碎。

Irina說，這群台灣姊妹回台後，經常在社群平台分享台北的夜生活，告訴她台灣有多棒，是可以滿足她所有需要的島嶼，包括精緻的料理、夢幻的夜生活、良好的治安及帥哥，甚至向Irina說「來台灣後人生經驗會變得很不一樣」，Irina也多次向她們說，「不要想要拐騙我到台灣，我會去台灣是出自我們的友情」。

2019年Irina來台後，又認識了不少台灣好友，吃遍台灣各種美食，其中最喜歡的食物是豬血糕，Irina說撇開台灣邪惡的美食誘惑、驚人的大自然，還有比俄羅斯更便利的生活，真正讓她想留在台灣的原因是跟台灣姊妹的友誼，「對我來說她們就是我的家人，我們感情好到連我在俄羅斯的朋友、家人都忌妒」。