新北市輕症與無症狀確診者居家照護計畫試運行今正式啟動，新北市長侯友宜在新北居家照顧試運行記者會上表示，越早開放對醫療量能保存越完整，新北市先做，希望中央可以趕快把這套系統在其他縣市趕快推行，因未來邊境一開放，確診數目就會大幅增加，疫情要做最壞打算、最好的準備，居家照護就是面對Omicron最有效的方法。

侯友宜說，居家照護指引前段時間中央跟地方討論及專家學者看過，細項在執行面上沒問題，衛生局長陳潤秋每天都會跟中央相關單位討論，大致方向沒錯，新北市先試運行，細則需要調整再調整，不過目前看來目前溝通無礙，記計畫今起開始試辦，接受需要居家照護的在宅或無症狀確診者，今天個案是DEMO的個案，會隨時跟中央做好協調跟配合。

對於中央指出確診個案達1500例將啟動居家照護，不少專家學者都認為太慢了，侯友宜說，要保有醫療量能，越快做越好，而且以全球疫情狀況來，居家照護就是面對Omicron最有效的方法，所以趕快先做，上次給中央建議以後，中央2天內就給我們指引，顯見中央也是很重視。