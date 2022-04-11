All rise for the Rook 🔨



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來到最後一場例行賽，「浪花弟」克雷湯普生的火力才要衝到最高峰！浪花弟11日全場投29中16，含三分球投14中7，貢獻本季新高41分，帶領勇士128比107輕取地主鵜鶘，確保勇士拿下西區第3種子席次，季後賽首輪的對手將是金塊。

西區季後賽首輪對戰也跟著出爐，西區龍頭太陽首輪遭遇西區第8種子、西區第2灰熊遭遇灰狼與快艇附加賽勝隊、西區第3勇士遭遇西區第6金塊、西區第4獨行俠碰上西區第5爵士。

克雷湯普生首節就轟下12分，幫助勇士保持小幅領先優勢，來到次節，勇士換成普爾與庫明加聯手，逐漸擴大領先優勢到兩位數，甚至最多領先到22分之多，上半場打完，勇士68比48大幅領先地主鵜鶘，克雷湯普生半場就拿到21分。

勇士第3節一開始就靠克雷湯普生、普爾各進1顆三分球，打出13比4猛攻，勇士擴大領先到29分，以為勝券在握的勇士，卻在接下來被鵜鶘打出22比4，雙方差距轉眼剩下11分，幸好勇士末節又打出11比3重新拉開且敲定勝局。

除了克雷湯普生火力全開，普爾也有22分、5助攻與4籃板，庫明加18分，達米安李11分；鵜鶘以馬歇爾19分最高，克拉克替補拿下17分，排名西區第9的鵜鶘接下來將在附加賽遭遇西區第10馬刺，爭取搶到西區第8種子的機會。