「高雄正能量」李庭慧找來立委趙天麟站台。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員電話民調初選今（11）日起登場，47人登記搶35席，有8個選區需要初選，原本預計1天抽2個選區，但因民調中心調配不及，前3天只會執行1個選區，今抽到頭香的是大旗美區，有5人參戰，搶攻2席提名，其中尤以「客家雙姝」林慧欣、李庭慧對決最為激烈。

據了解，過去民調按往例1天執2區，這次高雄若順利的話最快15日中午公布全部結果，但民進黨黨中央今突然以疫情考量、民調人力不足等理由，決議民調前3天高雄只會各執行1選區，但共有8個選區需要民調，不少參選人內心相當煎熬「有備戰到4月17日」的準備。

第一選區（大旗美）搶得頭香，今晚將進行電話民調，若順利的話，預計明天中午將公布結果。這次有5人參與初選，包括李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南，最後將提名2席，無婦女保障名額，競爭相當激烈。

「邁盟」林慧欣今早11時起從美濃區展開車隊掃街，也與爸爸連袂催票。她表示，初選異常激烈，但非常有信心，會用專業、熱情爭取選民認同，也感謝一路以來前輩的支持與鼓勵，雖然沒有龐大的媒體、廣告資源，但有好鄉親支持，要大家在家「顧電話」，不管結果如何都會繼續向前衝。

「高雄正能量」李庭慧今下午2時30分也將從美濃出發掃街，立委趙天麟、台北市議員阮昭雄、高雄市議員林智鴻、黃文益等特別前往輔選拜票。李庭慧表示，參選以來勤走基層，用雙腳跑遍大旗美區的垃圾車路線，選民感受到她積極的行動力，最後關頭仍會以「正能量」及她對政治熱情，持續對抗大鯨魚並奮戰到底。