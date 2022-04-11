美國半導體類股及大陸疫情帶衰，台股指數大跌逾200點！儘管上周五美國道瓊工業指數收紅，但Nasdaq收低，且費城半導體指數重挫，加上大陸上海疫情延燒，昆山封城停工能否於4月12日順利解封仍是未定之數，對產業鏈影響持續擴大，原本今天台股早盤還算有撐，以小跌開出後一度翻紅。

不過，市場對電子及各產業受大陸封城停工影響看法保守，減碼賣壓出籠，台積電(2330)雖然力守560元，但半導體個股如：晶豪科(3006)、智原(3035)、德微(3675)、合晶(6182)、雍智科技(6683)、富鼎(8261)等盤中股價走弱，另一個重災區為PCB個股，台光電(2383)、欣興(3037)及南電(8046)盤中股價跌幅逾6%，電子股殺聲隆隆，台股盤中指數亦急轉直下大跌逾200點。

不過盤面還是有強勢股，晶相光(3530)、振樺電(8114)、ABC-KY(6598)、泰博(4736)等盤中股價亮燈漲停，截至11點35分為止，加權股價指數約17065.62點，大跌218.92點，成交量約2045.3億元；OTC指數為206.92點，大跌4.35點，成交量468.74億元。

今天盤中上市各類股以化工類股表現最佳，上漲1.19%，其次是化學生醫類股及生醫類股，分別上漲0.78%及0.3%，表現較差者為電子零組件類股、光電類股及橡膠類股，其中電子零組件類股下跌4.27%，光電類股下跌2.78%，橡膠類股下跌2.03%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、小跌0.05%，表現最差為半導體類股、下跌3.47%。

就技術面來看，上周台股僅3個交易日卻深受大陸與台灣本土疫情延燒，以及美國聯準會轉鷹派衝擊，上周五加權股價指數以17284.54點作收，累計一周下跌341.05點，跌幅約1.93%，周K收黑，終止周K連3紅，失守年線17402點，日均量為2731.33億元；OTC收盤指數為211.27點，累計一周下跌5.28點，跌幅約2.44%，周K亦收黑，終止周K連3紅，亦失守年線，日均量671.28億元；今天台股在大陸疫情延燒，封城衝擊持續擴大下，電子類股持續下殺，致使指數開高走低，盤中大跌逾200點，回測17000點；上周台股周K結束連3紅，再度跌破年線，由於大陸防控疫情封城停工時間較預期久，對產業衝擊難以預料，在市場信心潰散下，應提防台股指數恐回測今年低點16764點。

分析師表示，俄烏情勢歹戲拖棚，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，且最快5月將啟動縮表。中國疫情持續擴大，除上海持續封城外，昆山封城時間延長，台廠4月營收恐受衝擊，再加上半導體股需求出現雜音，外資連續下修多檔重量級個股目標價，加權指數技術面偏弱，指數未站上月均線之前，建議暫時觀望，選股以資料中心概念、車用相關、網通、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。

台積電得益於HPC、車用半導體的快速成長；在技術領先的優勢下，預期台積電的營運波動度將小於終端市場需求的變化幅度，即便是在成熟製程，CIS的規格提升、多鏡頭的趨勢和NVMe將帶動矽含量的成長，並降低28nm製程供過於求的風險，今年營運動能維持強勁，可逢低買進。