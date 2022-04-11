關鍵製程設備大廠-旭東機械（4537）公布3月營收為1.27億元，月減0.54％、年減44.04％，第一季營收為4.65億元，年減1.92％。旭東表示，3月營收較去年同期衰退，主要受疫情影響及廠商出貨調節。

旭東為自行車產業關鍵設備製造商，專業生產CNC / NC彎管機、金屬管端成型機及3D雷射切割設備等，產品系列超過4,000多種型號，行銷世界各地。近年更朝向自動化設備布局，替客戶進行自行車生產的整廠設備規劃、智慧化系統整合。

疫情影響已逐漸減緩，然因各國之自行車道建設已完備，騎乘自行車之生活習慣已不易改變，消費者購買方向轉往中高階車款及電動自行車。在歐洲及北美地區是目前主要的電動自行車銷售區域，主要動能有二，第一、電動自行車不斷推陳出新，帶來新需求，以及帶動騎乘傳統自行車的人之換車動機，第二、由於電動輔助帶來省力輕便的效果，且售價逐漸親民，有利滲透率提升。由於自行車產業產值仍在成長，且看好電動自行車之需求，台系自行車大廠亦計劃在越南擴廠，預計2023年下半年放量生產。

展望2022年，自行車供應鏈推動自動化製造，推動生產設備更新，加計自行車需求仍維持成長，有利於生產設備之需求，可望為公司帶來一波樂觀的成長動能。