紐約時報廣場（Times Square）10日晚間驚傳巨大爆炸聲，導致廣場上的觀光客嚇壞集體拔腿狂奔，警消事後發現3個下水道人孔蓋起火燃燒引發爆炸巨響，所幸目前無人受傷。

綜合福斯新聞（Fox News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，周日晚間6時45分左右，紐約時報廣場突然傳出巨大爆炸聲，廣場上的人潮瞬間拔腿狂奔，有民眾邊跑邊自拍，大罵「剛剛發生什麼事了？」

紐約市消防局（FDNY）隨後表示，介於第七、第八大道間的43街上3個地下水道人孔蓋起火，這個路段通常擠滿遊客，當局在爆炸地點附近發現一氧化碳濃度升高，目前正在進行排氣作業，所幸這起意外未造成人員傷亡。

民眾上傳推特的現場畫面顯示，大批觀光客提著大包小包購物袋拔腿狂奔，爆炸當時就站在時報廣場中央的觀光客鮑爾（Brad Ball）回憶：「剛剛傳出巨大爆炸聲，並不是非常近，但絕對是爆炸。」

事發當時另一名女子正巧在廣場上拍攝消防人員因應人孔蓋火災的畫面，隨後傳來爆炸巨響，女子隨即拔腿狂奔，她邊跑邊反覆詢問「剛剛那是什麼？」

根據紐約市政府的統計報告，2020至2021財政年度，紐約市的人孔蓋起火案件較前一年倍增，去年一共發生6104起。

根據《消防工程》（Fire Engineering）雜誌報導，地下水道人孔蓋起火通常是因為地下管道有氣體累積，電線短路導致氣體在壓力最小的通道引爆，引發火勢。