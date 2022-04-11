大陸封城、供應鏈出現惡化，台商重鎮昆山停工令不斷延長，從8日延後至12日，當地逾80家台廠受影響，近日甚至台商圈傳出一封未經官方證實的公告，指稱這一波停工潮恐至五一長假，若此消息屬實，恐拖累科技廠第二季財報。周一（11）台股由電子族群帶頭殺，盤中一度大跌逾230點（或1.3%），最低來到17046點，而位於封城震央的大陸股市更狂瀉逾2%，A股創業板暴跌逾3%。

台商重鎮江蘇昆山疫情持續狂燒，昆山市官方7日宣布，將防疫「靜默期」再延長至12日24時。4月至今都一直受到防疫管控影響，多數工廠從清明連假至今，都處於停產配合政策狀態，只能讓員工放假或放無薪假。

工商時報報導，台商圈近日瘋傳一封尚未經官方核實的公告，內文指出，昆山將封到5月1日，所有生活物資政府全面管控，個人網購完全停止，至於其後要不要繼續封城，要等5月1日再決定。該公告指出，5月1日～7日封控情況將維持現狀，沿用目前生產運行方案；5月中旬至5月18日全市大面積解封。

儘管此消息未獲官方證實，但若第三度延長封城至5月1日，台廠4月營收將受衝擊，加上五一長假至少有四天假期，一旦無法如期復工，多數電子廠第2季財測恐難達標，尤其是PCB、散熱、被動元件等產業。

大陸疫情惡化，台商重鎮接連封城，近80台廠遭殃，今日電子股成為殺盤重心，台股盤中大跌逾230點（或1.3%），最低來到17046點，萬七大關岌岌可危，資金轉進金融、鋼鐵等族群，但難撐大局。

而台積電3月、首季營收創高也不敵市場沉賣壓，股價一度大跌7元，最低來到560元，聯電重挫3.5%至48.2元。其他如PCB大廠南電和欣興分別崩殺逾6%、8%，華通也大跌4.9%；散熱族群的雙鴻與奇鋐連袂下跌6.8%、4.9%。