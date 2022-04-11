「令和怪物」佐佐木朗希投出完全比賽，達成日本職棒暌違28年的壯舉，全場飆出19K，威名傳到海外的美國職棒。佐佐木朗希今年20歲，早在2020年1月，他就被專門關注日職選手的美國棒球作家吉姆艾倫（Jim Allen）評價「最早在2025年肯定會入札大聯盟，若在美國他就是頂尖的新秀。」

依照吉姆艾倫的評分，佐佐木朗希的快速球有80分，屬於菁英級水準，球速可催到100英里以上（160.9公里），有能力讓對手追打或是定住他們。體態方面類似前光芒投手莫頓（Charlie Morton，目前效力勇士），投球較不費力，不過身體和骨骼還在生長。現在身高約190公分

另外吉姆艾倫引述數據專家Bill James設定的單場評分制，佐佐木朗希該場比賽投出了106分。大聯盟去年單場最高分是金鶯左投米恩斯（ John Means）的99分，米恩斯那場投出「27上27下」無安打比賽，佐佐木朗希的完美演出足以讓分數爆表了。大聯盟前一次的最高分數要追溯到1998年的小熊投手伍德（Kerry Wood），伍德那場K掉20個太空人打者，獲得105分。

佐佐木朗希是2011年東北強震的受害家庭，他當時小學三年級，父親與祖父母不幸喪生。他被迫搬家之後隔年開始打棒球，高中時代因為飆出163公里的球速而被稱讚為「怪物」。