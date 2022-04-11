立法院教育及文化委員會今天審查《國民教育法》修正案，多位立委提出國民教育向下延伸，有的主張從6歲調整為5歲、有的要延伸至3歲，不過教育部表示，國教要向下延伸，軟硬體還未準備好，預計花1年時間委外研究，再決定未來怎麼做。

國民黨立委萬美玲等27人提案主張，教育部自民國100年起實施「5歲幼兒免學費計畫」，至109學年5足歲幼兒入學率高達96.67％，顯示目前我國已具備5歲幼兒國民教育精神及國民義務教育之雛形。因此，他們主張修改《國民教育法》，將國民義務教育從6歲向下延伸至5歲幼兒。

國民黨立委鄭正鈐等30人則認為，台灣少子化問題非常嚴重，已成為國安問題，為使年輕父母願意、安心生育下一代，國家應負起責任來照顧小朋友，因此他們主張修法，將國教向下延伸至3歲。

不過民進黨立委陳秀寶表示，憲法規定國民義務教育是6至12歲，如果只是修改《國民教育法》將國教向下延伸，那會和憲法抵觸，這個問題在修法時必須納入考量。

無黨籍立委黃國書表示，國教向下延伸是趨勢，但教育部是否已經準備好？如果國教要向下延伸至5歲，那包括師資及課綱都要能配合，而即時修法通過，也不可能立即實施。他建議教育部定下目標，慢慢準備，才有辦法真正將國教向下延伸。

教育部國教署長彭富源回應，目前全國2600所小學中，僅有1812所、約7成設有幼兒園，要全面設幼兒園其實不容易。而根據統計，目前5歲進幼兒園，僅4成可以讀公共化幼兒園（含公立及非營利），其他6成要讀私立。但如果要將5歲納入義務教育，應該讓所有幼兒都可以進公立幼兒園才比較適當。

教育部次長蔡清華則說，雖然現在法律尚沒有明確規定國教向下延伸至5歲，但這是社會共識，教育部其實也是往這方向去做，譬如「0至6歲國家養」及教保公共化等都是。不過，國教要向下延伸，硬體和軟體都要長時間準備，教育部將花1年時間委外研究，從中找出可行方向。