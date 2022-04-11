徐熙媛（大S）與具俊曄目前正在台北享受新婚生活，不過隨著具俊曄5月將離台到美國紐約工作，加上申請外籍配偶居留證卡關，未料，陸網卻傳成具俊燁將遭遣返回韓國，對此，大S昨（10日）發聲明強調，具俊燁離境是規劃好的演出行程，駁斥沒有遣返回國一事，就有網友大讚大S回應速度神速，還釣出大S工作室回應：「謝謝你的讚賞」。

大S在上個月閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛來台灣，並在同月28日完成台灣登記結婚手續，但具俊曄事後缺少「無犯罪紀錄證明」，導致申請外籍配偶居留證卡關，加上具俊曄5月將離開台灣到紐約工作，未料，陸網卻傳成具俊燁將遭遣返回韓國。

對此，大S昨發聲護尪，她透過工作室發聲明：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中。」至於具俊曄將離開台灣，大S則說：「離境是規劃好的演出行程，沒有所謂『遣返回國』一事。」

大S霸氣發聲護尪，吸引不少網友紛紛喊：「兜兜轉轉的愛情真是不容易，還得自證清白！祝你們幸福，餘生皆甜！」、「希望夫妻以後能常常久久，甜蜜恩愛」、「大S要幸福喔」，而大S高效率發聲，也有網友留言讚：「雖然大S已經退圈了，但是她的工作室反應真的比內娛明星工作室快的（得）多」，還釣出大S工作事回應：「謝謝妳的讚賞」。