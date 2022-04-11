豐原慈濟宮主委陳誌鋒及委監代表等人，將遶境香條交付本年度遶境區域南村里等9位里長。（陳淑娥攝）

申請隨香證者可再參加大手牽小手跟著媽祖一起走遶境祈福闖關卡。（陳淑娥攝）

台中市豐原地區主要信仰中心慈濟宮建廟已300年，將自今年起連續3年要遶境全區36個里，為2024年百年建醮大典揭開序幕。豐原慈濟宮11日依循傳統科儀再起駕遶境前，由慈濟宮主委陳誌鋒及委監代表等人將遶境香條交付本年度遶境區域南村里等9位里長，象徵媽祖下鄉行正式啟動。

主委陳誌鋒表示，豐原葫蘆墩於300年前即有完善的水利興業工程，孕育了葫蘆墩圳創造出「富春之鄉」、「小蘇州」之美譽，之後陸續興建之八寶圳農田水道滋潤鄉間富庶農產好食。媽祖此次下鄉首起將循葫蘆墩及八寶圳等水圳沿線(南村、南嵩、南田、翁子、翁明、翁社、朴子、東湳、北湳)9里為首源水之旅，開啟建廟300年 媽祖下鄉迎接百年大醮心香之路。

常務監察人鄭文鑫指出，每年度於媽祖誕辰日之際皆舉辦相關慶典活動，系列活動從4月16日起有台中國際媽祖觀光文化節~宮廟風華演唱會、4月21日天上聖母誕辰1063周年祝壽大典隆，並於晚間舉辦媽祖下鄉媽祖之夜晚會；4月22日上午8時於廟埕前正式起駕下鄉遶境，為期3天徒步遶境行程，適逢農曆3月23日媽祖聖誕，仍維持過去慣例市區遶境後再返還下鄉行程。

豐原慈濟宮指出，此次3天媽祖下鄉遶境活動遵守中央疫情指揮中心規定，自主管理推行參加繞境之工作人員、志工及隨香客等須向廟方依黃卡及健保卡確認施打疫苗3劑驗證後，才發給33限定隨香證，遶境3天限定打滿3劑，跟著媽祖下鄉行，遶境全程嚴格管控戴口罩規定。

今年度下鄉繞境延續既有民俗科儀及追隨媽祖慈愛恩澤亦設計大手牽小手-跟著媽祖一起走繞境祈福卡活動，將媽祖文化信仰深植下一代子孫心中，在媽祖引領下完成各個接駕點蓋滿祈福戳章即贈送活動帽、平安水、毛巾、限量紀念背包、平安符、文創御守、平安紅綾及限量版虎錢包等。

豐原慈濟宮表示，自4月15至20日止，每日上午10時至15時，晚間6時至9時於慈濟宮櫃台申請33隨香證；另已申請隨香證者可再參加大手牽小手跟著媽祖一起走遶境祈福闖關卡(限量500名)。