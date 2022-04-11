「只要肯努力，一定會有出頭天！」大甲高中資訊應用學程學生林辰蓁，日前參加中華民國商業業教育學會辦理的商業管理檢定考試，於全台灣5000多人檢定者勇奪全國第一名；對於商管群高二、高三僅各一班的大甲高中而言十分難得，印證出只要肯用功必能頭角崢嶸。

大甲高中指出，就讀資訊應用學程三年級的林辰蓁，高一入學時尚未分流，透過學校辦理的學程說明、多元化的試探性選修課程及生涯規畫課程的自我探索，她了解自己的興趣與專長，高二時選讀資訊應用學程；短短兩年學習時間，首先取得電腦軟體應用乙級證照，後代表學校參加全國中等學校商業類技藝競賽，獲得程式設計優勝獎座。

林辰蓁說，在資料庫與程式設計的技能學習過程，學到邏輯思考及運算能力，讓她在各方面學習開啟思路。不僅在術科方面的堅持，在商業能力學習方面，她也如同一般職業學校的商管群參加商業檢定，近日參加全國商業學會辦理的三級檢定，在資訊應用學程，勇奪全國第一名的成績。

大甲高中校長蕭建華表示，學校辦學績效屢獲肯定，除專門學程的優異表現外，學術學程近三年達錄取台大電機系2人，體育班則連續三年獲頒績效優良，這一切都歸功於師生們共同努力的結果，也實現12年國教適性揚才多元展能的教育理念。

蕭建華強調，綜合高中的精神是高一統整試探，高二分化，高三專精，學生在高一經過學程探索後在高二選讀學術學程及專門學程，專門學程學生從高二開始學習專業科目，相較於技術型高中從高一接觸專業科目，甲中學生雖起步比較晚，但依據自己的興趣及專長來選讀學程，能展現出優質學習成果。