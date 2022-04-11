俄羅斯財政部在上周六表示，呼籲新興經濟體的金磚國家(BRICS)擴大本國貨幣使用，並且一起整合支付系統。

俄國財政部在聲明中表示，在由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的部長級會議中，俄國財政部長Anton Siluanov指出，全球經濟形勢由於制裁而顯著惡化；新的制裁也破壞了現有的、以美元為基礎的國際貨幣體系和金融體系，「這將迫使我們在以下領域一起工作，以本國貨幣用於進出口貿易運作、支付系統和支付卡的整合、建立自己的金融訊息(messaging)系統、創造出一個獨立的BRICS信評機構。」

國際支付集團VISA和萬事達卡在三月暫停了俄羅斯業務，並且俄羅斯幾家大型銀行也被排除於SWIFT國際支付訊息系統之外。

俄羅斯成立了自己的銀行訊息系統(SPFS)，作為SWIFT的替代，並且在自己的支付卡系統MIR也在2015年開始運作。俄羅斯努力開發本土的金融工具，希望在西方加大制裁時，能保護俄羅斯。

俄羅斯財政部表示，金磚國家部長們確認了在穩定當前經濟情勢中，合作的重要性。財長Siluanov說，目前的危機是人為造成的，金磚國家有一切必要的工具，來減輕危機對各自經濟體和全球經濟的影響。