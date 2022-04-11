雲朗觀光集團在耗時近6年修復後，位於義大利的第6處據點「翡冷翠百花宮」（Palazzo Portinari Salviati）7日舉辦試營運典禮，除以「宮殿的託管守護者」重現歷史文化風華，也使集團正式跨入多角化經營模式，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務的新里程碑。

「翡冷翠百花宮」為雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業，包括13間客房、18戶酒店式公寓、米其林星級主廚餐廳Chic Nonna，以及水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等公共區域設施，其中酒店式管理公寓已接近完銷。

「翡冷翠百花宮」位於佛羅倫斯百花大教堂正對面，自15世紀改建為宮殿後，相繼成為文藝復興時期最具影響力的傳奇家族Portinari和Salviati故居，義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世也曾在此居住。

雲朗於2016年8月購入接手「翡冷翠百花宮」，並針對每吋紅磚、石像、濕壁畫及穹頂上繁複的裝置藝術，耗時6年細膩考究努力修復。雲朗表示，此物業以「Your Place in History」為核心價值，希望為文明永續做出貢獻，一起做值得的事。

親赴義大利出席典禮的雲朗執行長張安平表示，人類有傳承文化資產的責任，集團不只是這座宮殿的託管人與守護者，更是傳承藝術與文化的見證人，誠摯歡迎來自世界各地的旅人來到「翡冷翠百花宮」，希望每位旅人都能在此享受到但丁的天堂。

張安平指出，雲朗耗時6年努力修復，這2年還遇上疫情全球大流行，最近還有俄羅斯和烏克蘭間的國際衝突，希望「翡冷翠百花宮」的完工落成提醒人性、愛和關懷的重要，如同但丁神曲三部曲中象徵著「我們從地獄重新進入天堂」。

「翡冷翠百花宮」每間客房均以佛羅倫斯或義大利有貢獻的名人命名，3分之1以上房型可直接欣賞聖母百花大教堂勝景。雲朗並聘請米其林星級主廚Vito Mollica進駐Chic Nonna餐廳，其擔任佛羅倫斯四季酒店餐廳Il Palagio行政主廚時，帶領團隊獲得米其林一星肯定。

「翡冷翠百花宮」設有3種不同類型的飲宴空間，包括由米其林星級主廚進駐的高級餐廳Chic Nonna、飯店酒吧與小酒館（Salotto Portinari Bar & Bistrot），提供住宿旅客與酒店公寓住戶完整的餐飲服務。

公共空間則提供水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施，其中500平方公尺大的水療設施設置於豪華的地宮穹頂下，為佛羅倫斯市中心少見的大型水療中心。飯店住房即日起開始受理預訂，預計於6月正式開幕。

雲朗表示，開幕後將為這座宮殿設計如烏菲茲博物館般的精彩藝術導覽，開放全世界的旅人來參觀，其收入將全部捐贈於古蹟修復和文化保存，希望透過翡冷翠百花宮的歷史故事，呈現當代的美麗和未來的夢想，藉此讓人們看見文化的力量。

雲朗觀光集團目前在台灣擁有台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店，翰品酒店有新莊、桃園、高雄、花蓮4處據點。兆品酒店有台中、嘉義、礁溪3處據點，以及礁溪品文旅等10處飯店據點。不過，集團先前已宣布桃園翰品酒店將熄燈，僅營業至15日。

義大利方面，加計預計6月正式開幕的翡冷翠百花宮，雲朗目前擁有羅馬大飯店、雲水之都、聖莊、嵐莊、蓉莊等6處據點，另外在羅馬亦有莊園宴會事業Villa York籌備中，目前正處於古蹟修復階段。