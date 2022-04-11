台北萬豪酒店搶攻端午節慶商機，4月11日起至6月5日推出豪華粽禮，以經典、創意、甜粽等多款風味粽讓您用星級主廚名粽獻禮表心意。送禮首選「萬豪經典粽禮」五粒裝售價1,380元，內含豪華牛肝蕈鮑魚粽、福虎粽、羊肚蕈紅藜麥養生粽、百合紫米粽等。還有整隻櫻桃幼鴨霸氣上桌的「鴨香寶粽」售價1,680元。另外，今年首度精選夏姿．陳精品旗下的台灣茶品牌「采采食茶 CHA CHA THE」純手工冰心甜粽禮，軟Q冰心茶香青梅粽、酸甜誘人楊枝甘露粽，六粒裝售價880元。另也推出常溫「秘製雙醬禮盒」，內含「極品XO醬」及「手工粵式辣醬」各乙罐，每組1,080元，搭配粽子贈禮、自用兩相宜。凡於5月15日前預購即可享九折早鳥優惠。

除了傳統粽禮之外，今年台北萬豪特別精選「采采食茶 CHA CHA THE」純手工人氣冰心甜粽禮，晶瑩剔透、Q軟具嚼勁水晶外皮搭配特製內餡，「茶香青梅粽」以文山包種茶入味的卡士達醬搭配青梅凍，充滿細緻茶香和酸甜清爽的青梅滋味；以港式國民甜點入餡而成的「楊枝甘露粽」，將椰子慕斯、芒果庫利、紅葡萄柚凍三者完美融合，內餡香滑入口微甜，精緻小巧外型份量適中無負擔，滿溢濃郁夏日風情。兼備視覺、味覺與口感的多重感受。六顆一組售價880元。

台北萬豪粽禮，4月11日起至6月5日止開放預購，5月15日前預購享早鳥優惠九折，4月25日至6月5日開放取貨，除「鴨香寶粽」以常溫提供並限於台北萬豪現場取貨外，其他品項亦提供冷凍宅配、運費另計。單筆訂購實付金額滿3,000元享本島單一地址免運優惠，大宗訂購另有優惠。需於提前三日預訂。優惠不得併用，宅配費用不適用任何優惠。