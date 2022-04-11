新北捷運環狀線自109年通車以來，成為新店、永和、板橋、新莊間交通動脈，周遭房市也受帶動，其中擁環狀線六捷運站點之中和區受益良多。東森房屋研究中心統計實價登錄系統，發現中和區各捷運站近三年周邊2.5公里之單價整體平均漲幅約一成，公寓產品漲幅約18％；華廈產品13％；大樓產品則約7％，而區域內各類產品交易量亦逐年上升，自107年之3,305件，成長自110年之4,359件，顯示中和區整體房市呈現價量俱揚。

東森房屋中和景安加盟店店東莊裕權表示，雙和主要生活圈與房市交易熱點以既有北捷四個站點為中心，其中頂溪站、永安市場周邊近一年成交均價落在59萬左右，景安生活圈則約51.6萬元；南勢角則落在46.6萬元左右。

莊裕權表示，受益於環狀線通車以及近兩年熱錢回流等利多，中和房市持續上揚，舉環狀線「橋和站」周邊之公寓產品來說，捷運落成前行情約30初頭萬元，現在已達40萬元。

目前區域內行情，以景安站周遭來說中古電梯大樓約落在50萬元出頭，公寓則根據屋況約在47萬元，莊裕權表示，中和透天產品較少，總價則約在2,000萬元上下。至於新成大樓，以景安站周遭指名度較高之「景安之丘」來說，主打2~4房產品，目前正在交屋階段，預售時成交價約50萬元左右。

莊裕權表示，區域內房市不僅價格推升，交易量亦逐年上揚，尤其電梯大樓交易量在109、110兩年間暴增，主因是中和左岸重劃區交屋潮影響。而中和區公寓產品同樣越來越熱銷，漲幅甚至超越電梯大樓，莊裕權分析，「原因不外乎低總價為王」由於區域內房價持續昇揚，使得資金有限之首購族，紛紛鎖定公寓產品出手。

莊裕權表示，若是鎖定中和區公寓產品之客戶，建議可往南勢角華興街探詢，以及靠近土城之員山路周邊，兩處公寓產品量體頗多，平均單價接落在40萬元上下。

而若是偏好捷運周邊新成、預售之電梯大樓產品首購族，莊裕權則推薦可以往南勢角方向尋覓，如「寶亞南山公館」目前兩房單價約在55萬元，總價則在1,200萬元上下。以及「香榭麗池」主打二至三房產品，開價落在51~52萬元間，以45坪三房產品來說，總價約在兩千出頭萬元，相較頂溪、永安市場周遭價格親民許多。