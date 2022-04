(「翡冷翠百花宮中的伽利略(Galileo)」主題客房內放置了地球儀、望遠鏡等設備,呼應了客房的主題名稱。圖/雲朗觀光提供)

雲朗觀光集團在義大利的第六處據點「翡冷翠百花宮(Palazzo Portinari Salviati)」,耗時近6年的時間修復已正式試營運,以「宮殿的託管守護者」自我期許,完整呈現文藝復興時期的文化歷史與探索人文思想的精神。佛羅倫斯市長和各界嘉賓皆讚嘆雲朗專業細心修復古蹟、再現文藝復興風華的成果。

「翡冷翠百花宮」是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業,除了13間客房、18戶酒店式公寓、米其林星級主廚餐廳Chic Nonna外,公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等設施,其中的酒店式管理豪宅,也已接近完銷,讓雲朗觀光正式跨入多角化的經營模式,開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」,自15世紀改建為宮殿後,相繼成為佛羅倫斯文藝復興時期兩個極具影響力的傳奇家族Portinari和Salviati的故居,而義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 (Cosimo I de' Medici)傳聞也曾在此居住;此物業以「Your Place in History」為核心價值,希望為文明永續做出貢獻,一起做值得的事。「翡冷翠百花宮」從每一吋紅磚、石像、濕壁畫以及穹頂上繁複的裝置藝術,都細膩地考究修復,現場參與典禮的佛羅倫斯市長納爾戴拉(Dario Nardella)與賓客們對飯店裝修及文藝復興的風華再現都讚嘆不已。「這座宮殿和我辦公室所在的『舊宮』就如同雙胞胎一般,對佛羅倫斯是極為重要的建築」,市長又說:「如此美麗的成就是我們大家一起的成就(Your achievement for this palace is our achievement)」,並稱讚這是修復義大利古蹟的典範案例。

親自赴義大利出席典禮的雲朗觀光執行長張安平表示,人類對於文化資產有傳承的青任,雲朗觀光細心呵護這份珍貴的歷史文化,所以不只是這座宮殿的託管人與守護者,更是傳承藝術與文化的見證人。

雲朗觀光經過六年的努力修復,這兩年還遇上疫情的全球大流行,最近還有俄羅斯和烏克蘭間的國際衝突,雲朗觀光希望「翡冷翠百花宮」的完工落成提醒世人人性、愛和關懷的重要,如同但丁神曲三部曲中象徵人們從地獄重新進入天堂。誠摯歡迎來自世界各地的旅人來到「翡冷翠百花宮」,希望每位旅人都能在此享受到但丁的天堂。

張安平執行長也巧妙地詮釋了但丁的詩句 「記住今天--因為它是永恆的開始」,為此宮殿做了最完美的註解。

2016年雲朗觀光買下「翡冷翠百花宮」,經過細膩修復後,其中再現了名畫家亞歷山德羅·阿洛里 (Alessandro Allori)和他的團隊在 1574 年至 1576 年間繪製的《奧德賽》和《海格力士》的精緻壁畫。宮殿裡每間客房都以佛羅倫斯或義大利有貢獻的名人命名,如但丁(Dante Alighieri)、但丁的謬思女神貝雅特麗齊、路易十三的母親瑪麗·麥地奇(Maria de'Medici)、文藝復興時期畫家與建築師的喬爾喬·瓦薩里(Giorgio Vasari)等。以但丁主題套房為例,房內放置了19世紀的但丁半身雕塑,也擺放了超現實主義繪畫大師達利為但丁所描繪的二幅畫作,透過藝術品的賞析感受偉大詩人的文學情懷。貝雅特麗齊主題套房則擺放了描繪她與但丁在佛羅倫斯阿爾諾河畔的老橋(廊橋)相遇時的情景畫作,增添其浪漫愛情的氛圍;更有一間客房內等比重現了「天堂之門」其中一個浮雕《亞當與夏娃》,因此以其作者洛倫佐·吉貝爾蒂(Lorenzo Ghiberti)為客房名稱。此外,飯店有三分之一以上的房型都能透過窗外直接欣賞到聖母百花大教堂,入住於此的旅人將能夠近距離地欣賞珍貴的世界文化遺產。

雲朗觀光並聘來佛羅倫斯極具盛名的米其林星級主廚Vito Mollica進駐Chic Nonna餐廳,他曾在布拉格、荷蘭和英國的餐廳工作,在擔任佛羅倫斯四季酒店餐廳Il Palagio行政主廚時更帶領團隊獲得了米其林一星的肯定,爾後他也獲得了義大利著名的 Guida dell'Espresso 頒發的年度菜餚獎。在義大利主要媒體 Il Sole 24 Ore 的餐廳指南中主廚Vito Mollica被評為年度廚師,以其獨特的烹飪風格而聞名,保留了食材的原有特性,又將義大利料理風味和國際風味完美融合。

「翡冷翠百花宮」同時有著三種不同類型的飲宴空間,由米其林星級主廚進駐的高級餐廳Chic Nonna、飯店酒吧與小酒館(Salotto Portinari Bar & Bistrot),提供住宿旅客與酒店公寓住戶完整的餐飲服務,公共空間則提供了水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施,其中500平方公尺大的水療設施更設置於豪華的地宮穹頂之下,是市中心少見的大型水療中心,即日起飯店住房開始受理預訂,預計將於6月正式開幕。

在開幕後,雲朗觀光將為這座宮殿設計如烏菲茲博物館般的精彩藝術導覽,開放全世界的旅人來參觀,其收入將全部捐贈於古蹟修復和文化保存。透過翡冷翠百花宮的歷史故事,呈現當代的美麗,和未來的夢想,藉此讓人們看見文化的力量。無論你來自世界的任何一個角落,只要踏入這座時光機,都能找到自己的歷史定位 「Your Place in History」。