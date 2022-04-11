上海市11日上午公布最新調整的防疫措施，將根據初步篩查結果和風險研判情況，劃定了第一批「三區」名單，其中封控區7,624個、管控區2,460個、防範區7,565個，將在11日內公布第一批「三區」劃分的具體名單。

「上海發佈」公布的新聞稿指出，上海市政府副秘書長顧洪輝表示，截至4月11日上午8時，上海市共採樣2,512萬人的核酸檢測，已完成檢測2,152萬人，其中結果異常25,996人，目前還有一部分陽性人員正在進行複檢。

根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

封控區是指近7天內有陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理＋7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。

管控區是指近7天內無陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實施「7天居家健康監測」， 「人不出社區、嚴禁聚集」。原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至社區指定區域無接觸式地領取配送物資。

防範區是指近14天內無陽性感染者報告的居住社區、自然村或單位、場所，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。人員要減少流動，避免聚集。鑒於當前上海疫情形勢，防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。

顧洪輝表示，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段。下一步將繼續落實好各項防控措施，加強疫情分析研判，強化分區分級分類管理，對「三區」實施動態調整，努力把疫情對人民群眾的影響控制在最小範圍。