精密齒輪大廠鈞興-KY 3月因主要客戶拉或動能逐步回升，齒輪箱及精密五金件訂單及出貨都成長，3月合併營收以人民幣計價5,449.2萬元，創同期次高，新台幣匯率回貶，折合新台幣2.44億元，創同期新高，第一季合併營收不論人民幣或新台幣計價，雙雙改寫同期次高。鈞興對今年第二季營運，維持審慎樂觀看法。

鈞興3月合併營收人民幣5,449.2萬元，年減1.02％；折合新台幣2.44億元，月成長51.87％，年增1.68％。第一季合併營收人民幣近1.52億元，年減8.62％；折合新台幣6.68億元，年減8.0％，雙雙改寫同期次高，鈞興表示，今年第一季營收衰退主因是去年同期客戶對齒輪箱產品提前拉貨，墊高比較基期。

鈞興表示，鈞興3月整體出貨動能，逐步回升至以往水準，受惠主要客戶在逐漸擺脫晶片短缺與航運之影響後，帶動整體接單、出貨同步提升。此外，鈞興也持續與其他國際大廠深化業務合作及產品開發，包括日系及歐系電動工具機品牌客戶拉貨動能，也隨著產品銷售暢旺而同步拉升，推升電動工具應用的齒輪箱、精密五金件等產品銷售，帶動中國大陸珠海廠、越南新廠整體產能稼動率。

鈞興指出，未來隨著電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶需求持續增溫，有助於鈞興今年整體營運增長。

鈞興表示，鈞興謹慎面對疫情、國際情勢的風險，適時採取相關因應措施，以確保集團營運表現及生產出貨保持穩定。同時，鈞興持續擴大多領域業務接單，積極拓展諧波減速器產品應用，切入工業機器人、電動助力自行車中置電機等新應用契機，更看好電動工具、園林工具等主要客戶良好訂單需求，隨著越南新廠去年底加入生產行列，力拼縮短越南新廠邁入損益兩平目標時程。鈞興對今年第二季營運，仍維持審慎樂觀看法。