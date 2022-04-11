18年前1名老榮民遭歹徒洗劫現金後棄屍於山區，警方發現時老翁全身貼滿膠帶，屍身外還裹著棉被，老翁的陸籍妻子當時被懷疑殺人嫌疑重大，因為說詞反覆，但後來卻在事發現場的指紋中發現，是名逃回大陸的鎖匠所為，便將人引渡回國，鎖匠供出另外1名共犯，2人一審時被判死刑，最後無期徒刑定讞。

2004年7月，台中發生1起駭人的離奇命案，1名老榮民在郵局領完150萬元現金返家後，大陸籍妻子秦女報案說，家中遭歹徒強劫，丈夫下落不明，最後警方在頭汴坑山區產業道路旁的草叢裡，找到全身貼滿膠帶，外頭還裹著棉被早已死亡的老翁，而秦女在見到亡夫到後當場昏厥，調查發現老翁除了現金遭搶外，還有300萬的儲蓄票也被搜刮一空。

但可疑的是，警方發現秦女的證詞反反覆覆，起初說是闖空門，老翁死後，秦女又辯說是返家遭歹徒控制，威脅她說「如果4天後，沒有妳老公的消息，就可以報案了」，但明明是命案，秦女卻依竊盜報案，面對檢警詢問，她又改稱，歹徒案發後打電話恐嚇她「不是叫妳4天後再報案，妳怎麼隔天就報了？」警方當場戳破謊言，秦女又辯，是因為做惡夢誤將夢境與現實搞混才會出錯。

警方一度懷疑秦女就是殺害老翁的兇手，便讓秦女天天到警局報到，卻在聊天過程發現她破綻百出，就在此時，秦女又稱她要回大陸掃墓，警方礙於沒有直接證據顯示秦女就是兇手，便放人離開。

當時警方花了長達10個月的時間都找不到兇手，就當眾人以為此案無望，將成懸案之餘，警方突然發現自現場採集到的16個指紋，均為1名鎖匠劉碧華的指紋，且劉男在案發後第2天便搭機回到大陸，警方立刻聯絡大陸公安局，要求將劉男引渡回台。

劉男被捕時，又髒又臭，且精神狀態籍差，還哭著和警方說：「我什麼都承認，拜託！請趕快帶我回台灣」，劉男還供出1名共犯，為油漆匠陳德全，劉男表示與陳男是為了錢才行竊的，2人先將膠帶封住老翁口鼻及手腳後，又用棉被將其頭部蓋住，偷完錢後離開，但2人擔心留下蛛絲馬跡，便又折返回老翁家，因而遇到秦女，威脅她不准報警後，便將老翁棄屍山區。至2兇手，一審被判死刑，最後無期徒刑定讞。