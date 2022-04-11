「當前上海的疫情形勢比較嚴峻、複雜，堅定執行『動態清零』是最佳選擇，也是最佳方案。」大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長梁萬年說，目前上海市的16個區大部分社區都有感染者，存在著廣泛的社區傳播。所以，單獨依靠過去的疫情防控措施，很難快速控制住疫情。因此，必須要採取更果斷堅定的措施。

梁萬年分析，雖然上海市報告的感染者數量處於高位震盪，但按照Omicron變異毒株流行的指數型增長參數來看，沒有出現指數型上升態勢，表明採取的防控措施遏制住了指數型上升的勢頭。他強調上海疫情處在關鍵時期和膠著狀態，不進則退，要牢牢抓住這個時間窗口，大家一起努力，共同戰勝疫情。

據《人民日報》採訪梁萬年針對近來疫情觀察，上海本輪疫情流行的毒株主要是Omicron的變異BA.2、傳播速度非常快，隱匿性特別強，也就是無症狀感染者和輕症病例占比非常高，大大增加了疫情防控的難度。

尤其上海市是2500萬人口的國際化大都市，國內、國際交往極為頻繁。既要防止市內疫情擴散，又要防止外溢到其他省份，還要防止境外輸入，防控壓力很大，並對如全員核酸檢測，城市組織能力、管理能力等都是巨大的考驗。

梁萬年認為，平衡疫情防控和群眾基本生活及經濟社會發展，是上海這樣的大城市面臨的重要課題。所以，疫情防控必須更快速、更精准、更有效。