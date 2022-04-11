老婦身困泥沼7小時，救人暖警獲警友主任簡寶鋐贈鞋表揚。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

老婦身困泥沼7小時，救人暖警獲警友主任簡寶鋐贈鞋表揚。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

李姓老婦人身困泥沼7小時，桃園警察分局同安派出所員警楊榮輝趕抵現場發現田野間傳來隱約的呼救聲，偕同消防人員將老婦人救出送醫治療，雖然鞋毀人累仍樂在助人，桃園警友辦事處主任簡寶鋐獲悉感動，11日致贈獎勵金及嶄新鞋子給楊警表揚。

桃園警察分局同安派出所7日凌晨接獲民眾報案，表示野間傳來隱約的呼救聲，員警楊榮輝立即與同仁趕抵現場處理。經搜尋發現是一名李姓老婦人陷入泥沼中無法起身，因當時氣溫涼冷，楊員擔心老婦人失溫發生意外，不顧環境漆黑立即跳入水窪中，涉水前往救援，並偕同消防人員將老婦人救出送醫治療，楊警回所後發現鞋子灌滿泥漿已無法清理，只好將勤務鞋丟棄。

楊警平日熱心為民服務，曾於去年4月份，在街頭揹負一位需緊急送醫的老先生，以跑百米的速度衝進醫院急診室，及時挽回老先生的生命，感動在場的民眾， 紛紛給予這位喘著氣說不出話來的員警熱烈的掌聲。

桃園警友辦事處主任簡寶鋐得知楊警2度奮勇救人的事蹟之後，肯定他積極熱忱的精神，11日偕同同安派出所警友站副站長楊國樑前往同安派出所，致贈獎勵金及嶄新的勤務鞋予楊員，並讚揚他奮勇救人精神可嘉，可為同仁楷模。