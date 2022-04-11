國內本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌院長今上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形以及醫療物資整備情形等議題進行討論，蘇貞昌強調，今年國內確診者有高達99.6％為無症狀與輕症，防疫戰略已經調整為「重症清零、輕症管控」，做到重症清零的前提，目前是必須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率。

指揮中心表示，全球疫情上週約下降23％，數據上雖屬趨緩，但仍可能是多國逐漸調整以重症監測為主，而檢測量縮減所致，WHO提醒針對目前疫情狀況應謹慎解讀。尤其境外移入病例數仍多，以東南亞國家移入為主，境外威脅持續，應持續嚴守邊境。

指揮中心指出，本週國內疫情有跨多個縣市的群聚傳播，但尚未呈現等比級數增長，顯示目前防疫措施對於疫情發展仍有一定控制力。另外，今年確診病例有99.6％屬輕症或無症狀，為加速掌握確診者之接觸史，並提供民眾能夠更即時掌握與確診者的接觸情形，指揮中心也將鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，配合現在的「防疫實聯制」，來做為疫調和個人防疫的輔助。

指揮中心說，目前國內疫苗接種涵蓋率第一劑為83.62％、第二劑為78.73％、第三劑為52.34％，若以符合追加劑接種資格者計算，第三劑接種率為76.13％，有關地方政府提供500元（含）以下衛教品予65歲以上（含55至64歲原住民）長者之鼓勵接種疫苗措施已宣布延長至5月31日。

指揮中心強調，將規劃為加速提升國人保護力，逐步要求會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離之活動，而經評估具有高傳播風險之參與人員，符合接種資格者均須完成三劑疫苗接種。目前疫苗存量皆足夠，此外，指揮中心已參考先進國家儲備數量，針對治療藥品進行採購，並且因應國內快篩需求量大增，將規劃徵用國內快篩試劑，就合理價格與數量進行討論。

蘇貞昌表示，今年國內確診者有高達99.6％為無症狀與輕症，為了維繫國家正常運作，防疫戰略已經調整為「重症清零、輕症管控」，在合理防疫範圍內，讓人民正常生活。

蘇貞昌說，但要做到重症清零的前提，是必須增加高齡民眾、重症高風險族群的疫苗接種率，這部分請各部會再努力。而隨著無症狀、輕症確診者增加，各機關、學校的確診匡列標準應更為明確，請教育部規劃相關指引，讓停班停課以及接觸者的匡列與隔離更有統一標準，並於指揮中心確認後於記者會中公布。

蘇貞昌強調，近來指揮中心每日公布的醫療量能、輕症比例等資訊，都有助於安定民眾心情，但充足的疫苗與治療藥物，仍然是應對疫情的最重要工具，也請指揮中心適時公布政府藥物採購、快篩試劑整備的資訊，讓民眾知道政府積極做好準備，在做好個人防疫的原則下，可維持正常生活。