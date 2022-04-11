因疫情大爆發，防疫新指引出現「在宅照護」、「陪同隔離」新名詞，防疫保單理賠爭議大起，立委林楚茵痛批陪同隔離不理賠、買防疫保單變擲筊。保險局局長施瓊華指出，「陪同隔離」是自願隔離，就現有契約條款是不理賠的，評議中心也有個案做出決議，至於「在宅照護」若有醫療、治療行為，會請保險公司從寬認定理賠。

林楚茵指出，疫情再起，許多小朋友被匡列隔離，家長被要求也要「陪同隔離」，卻出現國泰、富邦防疫險有理賠、台產不理賠的怪現象，防疫保單變搏歹筊，現在已有投訴到金融評議中心的案例很多，但個案評議結果要拖三個月，她認為，因爭議案愈來愈多，未來評議結果應「通案處理」。

林楚茵指出，防疫指引滾動變化，「在宅照護、居家照護」是舊保單沒有的名詞，已開始出現理賠爭議，因為原本的保單是保「居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫、集中檢疫」等狀況，但現在許多學齡前兒童、學生確診，家長被要求要陪孩子隔離卻無法理賠。

金管會主委黃天牧指出，疫情變化與防疫保單剛出來時的狀況不同，保單理賠條款會請保局與保險公會討論。

保險局長施瓊華指出，「陪同隔離」非居家隔離、屬自願隔離，但現有的防疫保單設計是「被保人被匡列、隔離才會啟動」，「陪同隔離不在現在契約理賠範圍」。確診者過去會到防疫旅館，現變為在宅隔離治療，會請業者討論是否可理賠。

施瓊華指出，「陪同隔離不在現在契約理賠範圍」。現在評議中心已有案例：父母確診被隔離，為了要照顧小孩，小孩只好被迫一起隔離，評議中心已做出決議，保險公司對小孩「不理賠」。

為了避免醫護大爆炸，輕症者「在宅照護」理不理賠？施瓊華指出，防疫保單是對「確診」者一定會送到集中檢疫所、防疫旅館，只要有「醫療行為」，若確診者本來要到醫院住院、到集中檢疫所現改為「在宅照護」，有治療行為的會請保險公司從寬認定。