因「億萬富豪密度全台最高」而聞名全台的員林市，近年來吸引了許多品牌建商積極搶進推案，帶動「大員林生活圈」周邊房市蓬勃！尤其疫後催生了新生活型態，高資產族群對於「家」的環境與空間產生新的需求，兼具度假、防疫等功能的「療癒系」電梯別墅近年來大受青睞。

房仲業者分析，員林除交通便捷外，串連臨近鄉鎮如大村、社頭、田尾、永靖等地產業聚落，企業主、自營商對電梯別墅的剛性需求，讓員林近期推案熱度不減。其中，佔地面積達2002坪、擁有私家休閒會館的電梯別墅「藏風莊園」，在這波員林房市熱潮中再度成為焦點！

「藏風莊園」戶戶擁私人庭園、前院停車、戶戶七大房（含四套房）、公私領域皆寬敞明亮，再加上建商為社區打造微森林生態池，網球場、健身房、發呆亭、高爾夫球果嶺等設施，對於重視生活格局、講求身心靈平衡或熱愛自然休閒的企業主而言，能入住如此林蔭環繞、流水環抱的居住環境格外舒心、療癒。

該案地屬彰化八卦山脈，水質甘甜、純淨無染，離大葉大學、台豐高爾夫球場僅約5分鐘車程，還可快速接軌台中環線74號快速道路，與國道3號、國道1號近距離交會，車程30分鐘享受大台中生活圈的舒適便利。

此外，「藏風莊園」整棟別墅採用中華電信雲端智慧管理系統，遠端監控視訊，全天候24小時警衛巡邏管理，還有包括冷氣遇冷、瓦斯偵測等多項防災、防盜設施，是一座結合智慧科技與自然人文的休閒生活別墅，回應現代人對於養生、休閒住宅的需求。

房仲業者分析，員林近期推案透天社區都在700坪以內，面寬7米為市場主流，「藏風莊園」佔地2,002坪，僅規劃20戶頂級別墅，面寬12～17米，相當於市場上產品兩倍寬，格局坪數規劃為地坪97～106坪、建坪131～158坪，尺度與格局都是市場少見，加上該案建蔽率低、高度綠化，配備精選大金空調主機、PANASONIC廚具、V&B衛浴、TOTO衛浴等，全案已完工可立即交屋等優勢，吸引高資產族群的目光。