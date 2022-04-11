國衛院免疫醫學研究中心副研究員高承源團隊11日表示，研究發現雙特異性去磷酸酶六(dusp6)基因有控制腸道上皮屏障健康與腸道微菌叢平衡的功能，已篩選出可能可以抵抗腸炎的菌種，可望運用於改善腸漏症(leaky gut)以及腸道發炎相關疾病，研究成果於110年11月發表於《Cell》系列國際知名期刊《Cell Reports》。

發炎成衝擊。

近年來大家逐漸了解腸道菌叢在人體內扮演重量級的角色，總重量不到0.2公斤，總菌數卻比全身總細胞數還多，默默地影響身體健康與生理平衡，被認為是最後發現的器官。

高承源表示，研究團隊自2012年起便利用dusp6基因敲除小鼠進行腸道菌相研究，發現缺乏dusp6基因的小鼠大腸上皮細胞上微絨毛生長增性腸道疾病(Inflammatory bowel disease, IBD)涵蓋潰瘍性腸炎ulcerative colitis (UC)及克隆氏症Crohn’s disease (CD)兩類腸道慢性發炎疾病，因為目前沒有根治的方法與藥物，對患者生活及醫療財務負擔有長期的影響，在全球各個國家都是重要醫療問題。在台灣IBD也有顯著增加趨勢，同時患者出現心血管疾病、代謝症候群與神經與精神性疾病等共病機會較高，可預見將會對健保支出造加，有較強的大腸上皮緊密連結與屏障完整性，進而對於小鼠結腸炎產生保護作用。運用次世代定序轉錄體學與磷酸化蛋白質體學等多體學技術和細胞分子生物學分析，發現缺乏dusp6基因抑制了腸道上皮細胞的醣酵解路徑，同時提升脂質的利用，造成粒線體耗氧率提高，維持腸道中的極低氧環境，能夠保持絕對厭氧菌的含量，維持了腸道微菌叢的平衡。

針對dusp6基因敲除小鼠具有較能抵抗腸炎的上皮屏障和菌叢，尤其是能夠保留絕對厭氧菌的特點，研究團隊進一步將dusp6基因敲除小鼠的腸道菌叢轉殖到一般小鼠上同樣較能夠抵抗腸炎發生，接著利用微生物體學與培養體學分析方法，在菌叢中篩選出一株Duncaniella屬的全新腸道菌種NHRI-C1-K-H-1-87，並證實這株NHRI-C1-K-H-1-87細菌具有減緩腸炎的作用。