劉濤飾演媽祖形象深植人心。（中視提供）

林心如飾演觀世音。（中視提供）

劉德凱、劉濤在《媽祖》演父女。（中視提供）

大甲媽祖正在進行為期9天8夜的遶境，中視自11日晚10點特別推出由劉濤、劉德凱、林心如等人主演的經典神話劇《媽祖》。對照當年劇照，如今3位演員顏質彷彿是「神蹟」，完全凍齡、魅力依舊。而劉濤詮釋的「媽祖」形象深植人心，她曾提到，連女兒也看過她演的《媽祖》，小孩還小時，有一回她收工回家，竟然是跑來抱著她的腳，嘴巴喊著「媽～祖」，讓她覺得很逗趣。

劉濤曾說過，原本不太敢接演，因為在這部戲之前沒有人拍過，後來被劇本打動，但拍完後她則希望不要再拍神話劇，打趣表示「因為想做人，不想做神了」。

劉濤認為她詮釋過的許多角色都和自己的個性有幾分相似，林默娘一角也不例外。她曾說過自己是一個太有力量的女人，睡覺睡得特別少，一天24小時想做的事特別多，「當馬達滾動之後，這個世界越來越大， 我能做的事情越來越多，越來越享受這種快樂和給予，就會停不下來。」她認為只要活著的一天，就不怕任何事情，而這般強大的內心素質確實和仗義行善的「林默娘」很像。

當初拍攝《媽祖》，劉濤全程沒有用替身，很多戲都是實景拍攝，要克服海邊各種天候因素，例如強勁的海風、漲潮等，像是要拍攝從天邊飛下來，必須用很長的鋼絲吊著，高度是連鏡頭在哪都看不到，即使風吹歪了方向，狀態還是要很穩定，挑戰性十足。

《媽祖》劇中劉德凱飾演劉濤的父親，為了入戲，劉德凱都光著腳在沙灘走，為戲不僅脫皮還整個人都曬黑，劉濤進劇組時看到還誤以為他是當地漁民。但這完全不減劉德凱的男神魅力，劉濤形容上戲前，劉德凱留著長髮，頗有法國男人的味道，怎麼看都很帥，感覺就是《一廉幽夢》裡頭的「費雲帆」現身。經典神話劇《媽祖》每周一至周四晚間10點在中視播出，同時鎖定戲劇播出並上「中視戲劇粉絲團」參加網路活動，就有機會獲得石碇天后宮文山包種茶禮盒。