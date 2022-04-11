民進黨新北市黨部5月22日舉行主委與黨員代表改選，11日起至15日受理領表登記，現任主委、湧言會的新北市議員何博文今早搶頭香前往市黨部登記爭取主委連任，不過正國會的現任立委余天，今也拋出震撼彈，在臉書宣布回鍋登記參選市黨部主委。

何博文說，過去兩年擔任主委期間，雖遇疫情襲擊，但他積極突圍，仍在新北市各區成立聯絡處，加強與地方互動。2021年遇到以國民黨為首所提出舉國關注的四大亂台公投，全力配合中央規劃，協助地方黨公職辦理公投說明，並四處助講，開出佳績。

他今再度前往黨部登記爭取主委連任，期許未來繼續帶領黨部奮進，贏得年底選舉，「面對2022年底關鍵選戰，我們審慎樂觀，但沒有絲毫鬆懈的本錢，必須全力奮進輔選，爭取議員席次最大化，期許綠色執政榮光重現新北。」

余天則在臉書貼文表示，2018年地方選舉的結果並不理想，他為選舉結果負起責任，辭去主委一職，2022年的地方選舉，新北市是民進黨重要的一役，我們可能面對一個比2018年更艱鉅的環境，而選舉結果，也將牽動2024年的總統及立委選舉。

余天說，希望能有機會再次承擔主委的工作，扮演團結民進黨的角色，不負民進黨基層支持者的期待。