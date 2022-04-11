由美國數學協會(MAA)舉辦的AMC8，被譽為「世界極具公信力的數學測驗」，每年全球有10多萬人參加，40分鐘25題數學測驗獲滿分，今年全台僅4人滿分，明道中學國中部一年級學生劉恩瑋就是其中一人。

美國數學協會（MAA）舉辦數學競賽AMC，全稱為American Mathematics Competitions，受矚目的美國數學競賽分為AMC8／AMC10／AMC12，規畫以不超過8／10／12年級的學生參加。

劉恩瑋表示，參加AMC8測驗驗證所學程度，學習數學除平時認真上課之外，更要試著自己思考與同學討論切磋，找到最適合的學習模式。

就讀明道國中部數理拔尖班一年級的劉恩瑋，因為同儕之間程度相當，又有共同的興趣，對題型的理解力也接近，對自己幫助很大。

現在他加入學校的JHMC數學競賽培訓團隊，以更多元的分級測驗、競賽為挑戰目標。

指導老師朱中岳說，AMC8相當於美國8年級(國二)數學測驗，劉恩瑋國一就有驚人的實力，跟著老師的腳步培養對數學的興趣、測驗速度、細心及臨場反應等，看好數學領域發展。