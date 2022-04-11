法國大選第一輪投票甫結束，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）將於24日第二輪投票再次對決。不過，復旦大學中國研究研究員宋魯鄭直言，從長遠看，由於種族、民主失靈等問題始終無解，極右在西方崛起是歷史趨勢。即使今年雷朋等極右派不能創造歷史，但極右派主導西方的日子不會很太遙遠。

宋魯鄭在大陸《觀察者網》撰文指出，和往次大選不同的是，世界對法國的關注帶有頗不尋常的擔憂。這除烏克蘭危機仍在持續，選舉結果會相當程度地影響危機的處理，更重要的原因則是民粹主義極右政治勢力的強勢崛起。

他認為，從第一輪選舉結果看，2022年法國大選似乎是五年前翻版，兩個老對手馬克宏和雷朋雙雙進入第二輪。但是和五年前相比，卻已出現質的變化，即法國社會已經民粹化。

宋魯鄭說，法國有著悠久左翼傳統，左翼民粹主義崛起並不意外。但右翼民粹主義的強勢崛起還是令世界震驚。一向標榜自由、平等、博愛的法國，何以出現極右民粹主義的崛起？

他分析，首先從文明的視角看民粹主義在西方和法國的文明基因。歐洲民族國家的成型，大多認為始自1648年歐洲各國達成《西發里亞和約》（Peace of Westphalia）。而其中種族意識依然是其牢固的認同基因。

其次，歐洲和美國不同，美國冷戰後只是相對衰落，它在全球的經濟比重一直比較穩定，下降不是很明顯，但歐洲卻是絕對衰落，它在全球所占的經濟比重急劇減少。對照到現實中，包括法國在內的西歐民眾的購買力下降，窮人越來越多。

宋魯鄭還稱，這次法國大選中，包括雷朋在內的兩位極右派民粹人物都有不同凡響的表現。雷朋和5年前有著驚人改變，一改過去咄咄逼人的形象，展現極強的親和力；其政見變得成熟、完整，有體系。而雷朋的競選策略也關注到大城市以外，尤其是那些受全球化衝擊的地區和弱勢群體。

宋魯鄭提醒，包括法國在內的西方國家，其民主制度失靈、失能的現象越來越嚴重。隨著問題的積重難返，馬克宏政府早晚會面臨失去合法性的臨界點。民眾自然把目光投射到從未執政過極右勢力上。雖然這次法國大選，極右政黨也未必一定勝選，但極右在西方的崛起是歷史趨勢。