根據現行「農業保險法」規定，補助比率得依保險標的及險種而定，於施行後5年內以75％為上限；施行後第6年起以60％為上限，立委提案考量補助比例應依農業發展定期檢討，第6年補助上限應取消。陳吉仲指出，「農保法」上路僅1年，考量法治安定性，建議維持現行條文。

立法院經濟財政聯席會今日審查立委曾銘宗、謝衣鳳、費鴻泰等19人「農業保險法第十條條文修正草案」案，立委提案表示，鑒於農業經營易受天然災害影響，因此需要透過農業保險，協助農民分散風險，保障農民所得，政府應給予保險費一定比率的補助，只是現行法僅僵化依照年限決定補助比例上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整。

提案指出，因此爰刪除「農保法」第10條第1項施行第6年的補助限制，並增列第2項，「前項補助比率，主管機關應考量農業發展之需要定期檢討、調整」。

農委會主委陳吉仲表示，農業保險費補助比率依照產業概況、政策目的，逐品項逐年通盤評估訂定並動態檢視，現行以補助1／3至1／2為原則，但針對例外情形，如水稻收入保險，為確保稻農迅速獲得理賠，因此將天然災害現金救助轉為基本型保險全面納保，保費由政府負擔；豬隻死亡保險考量飼養頭數與農民負擔，除強制業者全面納保，原則給予5至8成的保費補助，飼養500頭以下者由政府全額負擔。

陳吉仲指出，委員提案應定期檢視補助比率，與農委會採行做法不相悖，只是「農保法」才實施上路1年多，考量法治安定性，建議維持現行條文為宜。

農委會自2017年起擴大推動農業保險政策，2021年施行「農業保險法」，目前農業保險已開辦25種品項、39張保單，保單類型包括實損實賠、區域收穫、收入保障、氣象參數、政府連結等5種，截至2021年底，累計投保件數9.1萬、總投保金額403億元，累積理賠件數1萬2153件、總理賠金額逾6.1億元，農業保險覆蓋率在去年5月推動豬隻死亡保險強制投保措施後，投保率已達25.9％。

民進黨立委郭國文表示，若將豬隻死亡強制加保扣除，投保率其實僅17到18％，應鼓勵地方政府和產險公司讓保單盡量多元化，讓農民有更多選擇，也能進一步提高投保率。