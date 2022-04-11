韓國疫情趨緩下，三星鬆綁抗疫規範，不過，中國大陸公布的通膨數字較預期高，也影響到韓股11日的表現。目前，韓股在2,688.62點，跌11.77點或0.44%。同時，韓元也走貶。

中國大陸3月份生產者物價指數年漲8.3%，同時，消費者物價指數也漲1.5%，雙雙高於預估值。外界擔心，大陸封城抗疫將會拖累全球供應鏈，以及影響到經濟成長。

韓國政府表示，自3月17日新冠高峰期過後，每日新確診數量都一直在減少。目前，已大減至10萬人以下，較約1個月前曾超過62萬相比，當地新冠疫情確實有趨緩。

因韓國疫情降溫，當地最大集團三星電子11日表示，將放寬公司內社交禁令，包括直接面對面的會議、群聚活動以及外出出差等，試圖為日後新常態提前做準備。不過，三星電子卻跌0.15%。

盤中，電池製造業者LG Energy Solution跌2.62%，SK海力士跌0.89%，LG化學跌2.1%，三星生物製藥跌0.74%，Celltrion藥廠也跌1.52%。

上周，因公布樂觀季報數字後，LG電子逆勢漲1.64%。同時，現代汽車漲1.42%，子公司起亞也漲3.34%。

美元兌換韓元在1,232.5價位附近，韓元貶7.4元。