國際原子能總署署長葛羅西表示，烏克蘭今天通知總署，已輪替車諾比核電廠的工作人員，為過去3週來首度輪班。總署不久後將派任務小組到車諾比，協助電廠恢復正常運作。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）聲明指出：「烏克蘭當局逐漸恢復對車諾比（Chernobyl）的調節控制，這是非常正面的消息，但很明顯，若要讓車諾比完全恢復正常，仍有很多工作要做。」

俄羅斯軍隊於2月24日入侵烏克蘭後不久，即占領基輔（Kyiv）北方這座已停用的核電廠；後來烏克蘭國家核電公司（Energoatom）於4月初表示，俄軍已經撤離車諾比，移往烏克蘭與白俄羅斯交界一帶。

在武裝衝突期間，署長葛羅西經常強調必須讓車諾比核電廠人員在無壓力下執行職務，並讓他們能夠返家休息，但過去一個半月來，許多工作人員無法回家。車諾比核電廠上一次輪班是在3月20日到3月21日，為自俄軍2月24日進入核電廠以來首次輪替工作人員。

原子能總署今天說，烏克蘭方面提供給總署更多資訊，說明核電廠輻射監控分析實驗室的受損情況，並指實驗室廠區「被毀，多件分析儀器不是被竊走，就是遭破壞，或是不能用」。

烏克蘭並通報，廠內的資訊暨通訊聯合中心也受損，輻射監控資料的自動傳輸功能無法使用。

葛羅西表示：「我會盡快率領總署任務小組赴車諾比，以進行當地輻射評估工作、恢復對核廠及核材料的遠端安全監管，並運送儀器設備。」

葛羅西說，他與烏克蘭正密切協商，以安排這趟訪查的時程，預期「很快」就會成行。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110411