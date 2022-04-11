一名女網友在好市多買了一款主打保護牙齦的牙膏卻抱怨踩雷，刷不到3秒就作嘔，有壞掉牡蠣的味道，然而文一PO出後，釣出不少網友幫這款牙膏平反，大讚其實很好用，對改善牙齦萎縮、出血很有效「我超愛用的耶！我都趁著特價買個4、5排回家」、「這款是牙醫推薦我的」。

一名女網友到好市多買牙膏，卻形容牙膏味道像壞掉的牡蠣，刷不下去。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好奇有沒有人也用過這款牙膏？她表示當時賣場銷售人員說這牙膏有保護牙齦、防止牙齦出血的功效，覺得很需要於是買回家，結果原PO跟媽媽回家試刷不到3秒就把牙膏嘔出來，直呼味道非常像牡蠣壞掉，把原PO嚇壞。

文一PO出後引起網友熱烈討論，雖然原PO不喜歡，但有大批網友都是這牌牙膏的愛好者，大讚其功效真的強大，「味道真的不好，但家裡的長輩牙齦會出血，用了覺得很有效，之後都指定要這牌子」、「真心推薦好貨，拯救我的牙齦腫痛」、「第一次用時也覺得味道很噁，但這是我目前用過功效最好的牙膏，沒有它不行」。

還有網友表示，這款牙膏連醫師也推薦，「牙醫私底下都說只有這牌子對牙齦萎縮真的有改善效果，自己跟家人實測也確實如此」、「這款是牙醫推薦我使用的，預防出血及改善敏感牙齦真的很有效」。但也有人跟原PO一樣，無法接受鹹的牙膏，「有一次刷到真的吐出來，然後就丟掉了」、「非常鹹，用一次後就躺在櫃子裡」。