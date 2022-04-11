JET綜合台《命運好好玩》推出全新單元「青春來解惑」，請節目中知名的命理老師們針對時下對人生迷惘困惑的年輕人，從命理的角度出發，來幫助他們解決人生問題，首集還邀請到人生歷練豐富的楊繡惠擔任人生導師。

楊繡惠提起年輕時有過短暫的迷惘期，她喜歡煮咖啡，想要開一家咖啡店，還跑去咖啡店打工當小妹，為了學泡咖啡技巧。但她也沒放棄演藝工作，後來工地秀一直接踵而來，就忙到沒辦法到咖啡店上班，最後只好把工作給辭了。

沒想到某天收到國稅局要罰款公文，才知老闆超報薪資，楊繡惠說：「慘了！變成我沒去繳稅，我本來是不用繳稅的，結果後來變成我逃漏稅！」等到跑去找那個老闆，咖啡店已經倒了，從此她覺得人生不能亂來，更加精進演藝工作。

楊繡惠回想以前爸爸阿西很出名，她不想再穿成三點式唱歌，「我那時侯還沒有名氣，只是自己心裡那道坎過不去，這樣對我楊家列代祖先怎麼交代」，她於是就想光耀門楣，讓父母有面子，加上也覺得父母年輕時很辛苦，家裡以前三餐都要去黃昏市場撿人家不要的菜葉回來煮，就立志一定要賺錢。

她後來跑去電台賣藥還賣得不錯，再加上去外面唱歌主持，1個月可以賺30萬，才知道她的專長是靠嘴，而找到人生方向，楊繡惠最後也單刀直入給出人生建議，她跟這次來解惑的來賓謝宇頡說：「弟弟，你現在就像熱鍋上的螞蟻到處亂竄，人生沒有目標，不知道自己專長是什麼，應該要先找出你的專長，一步一腳印去賺這個錢就對了！」

她還提到朋友的老公都會用交友軟體約炮，她想了解交友軟體到底是怎麼一回事，就請好友白雲在交友軟體上隨便用一張照片，幫她了解如何約炮，沒想到白雲真的下載交友軟體，大頭照從頭到尾都是用一隻狗的照片。

當白雲問裡面的女生是不是本人照片，有的人說是，有的會說不是，白雲還認為說不是的這個女生很老實，沒想到對方覺得彼此聊得很投機，竟問白雲可不可以加她LINE私聊，因為交友軟體聊到一個階段要繳費才可約出來，讓白雲嚇死不敢加，卻也讓楊繡惠了解交友軟體的大致運作模式。 《命運好好玩》每周一至周五晚間9點半在JET綜合台播出。