搶攻「端午節」自食與送禮商機，台北晶華酒店今年推出由連續四年榮獲米其林餐盤推薦餐廳-「晶華軒」港籍點心主廚吳滿權精心打造的「頂級盆菜裏蒸粽」，以及內含羊肚菌珍珠粽和燕窩豆沙粽的「米其林粽香禮盒」兩款粵式頂級粽禮，搭配「冠軍鮑粽」、「松露牛肉粽」、「綠竹筍鮮肉粽」、「八寶芋泥粽」和「紫米豆沙粽」等五款歷年來榮獲媒體評比冠軍的「冠軍粽香禮盒」，以及年年熱賣的「晶華冠軍鮑粽禮盒」，即日起至5月22日於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台接受預訂，每套1,180元起、單顆280元起，4月29日前預訂，可享早鳥9折優惠。

台北晶華酒店此次粽禮的吸睛亮點就屬由連續四年榮獲米其林餐盤推薦餐廳-晶華軒所推出的「頂級盆菜裏蒸粽」以及「米其林粽香禮盒」，前者取材自集結各式頂級食材、大獲饕客好評的香港「盆菜」為概念，將整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味，搭配精選豬五花肉及雞腿肉，食材分別經過繁複烹調後再入餡，如鮑魚需經清水洗淨悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味。爽嫩脆口的海蔘則耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味。連包粽用的長糯米與圓糯米，也是浸泡一晚後蒸熟，另再加入紅藜麥增添口感與香氣，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子、及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。食用時佐以主廚自製提煉蠔油，豐富食材與綿密糯米完美交融，展現了視覺與味覺兼具的美食體驗，每顆600克、可供四人享用，價格為2,280元。

集結正統港式經典美味的「米其林粽香禮盒」內含鹹甜兩款粵式美粽，鹹粽「羊肚菌珍珠粽」選用長糯米與圓糯米浸泡一晚，再以粵式料理中的頂級乾貨--羊肚菌、牛肝菌、花菇、松本茸以及有穀物中的紅寶石之稱的「紅藜麥」、亞麻籽等健康食材入餡增香，米粒經過長時間的烹調，口感綿密滑順，搭配鹹香軟嫩的餡料，滋味豐醇，品嘗時還帶有淡淡荷葉清香。以頂級燕窩入饌的甜粽「燕窩豆沙粽」採用港式鹼水粽的做法，先將糯米洗淨後浸泡，再加入鹼粉攪拌均勻，使糯米「鹼糊化」並產生黏彈性，再以風乾竹葉包裹餡料，接著入水煮約五個小時而成，入口甜而不膩、滑順濃郁，為饕客帶來了全新的創意。禮盒內含羊肚菌珍珠粽3顆與燕窩豆沙粽2顆，價格為1,680元。