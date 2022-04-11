去年高雄因護國神山台積電宣布在楠梓「高雄煉油廠」舊址設廠，產業議題發酵，投資客積極進場搶進預售屋，楠梓新案房價單坪平均提高6~10萬元，連帶也讓鄰近的台積電第一環生活圈買氣爆增，左營高鐵站周邊出現預售案成交4字頭的歷史新高價。

圖說：台積電第一環生活圈買氣爆增，左營高鐵站周邊出現預售案成交4字頭的歷史新高價。(記者張雅雲攝)

依據內政部實價登錄最新揭露，興富發建設「鉑愛悦」位於博愛四路、重和路口，成交價出現43.2萬元的區域新高價；龍騰建設「鑫高鐵Ⅲ」也有最高41萬元的成交價，站穩成交4字頭行情。

其他新案如全誠建設「遠見春豐」、以及崑郡建設「棋琴文川苑」目前開價38~42萬元，成交價也有4字頭行情。

圖說：高鐵生活圈有新光三越左營店、環球購物中心等商場，人口移入帶動近年房市發展快速。(記者張雅雲攝)

高雄市市調協會副理事長廖庭悦表示，高鐵生活圈地段精華、商業活動熱絡、生活機能皆成熟，加上左營站是高鐵、台鐵、捷運的高雄3鐵唯一共構站，周邊公車多元且班次密集，便於交通、通勤具交通優勢。

此外，又有文府國中小的明星學區，新光三越左營店、環球購物中心等商場，人口移入帶動近年房市發展快速，購屋需求旺，未來又鄰近半導體S廊道、台積電新廠等，房市具想象空間，區域新案成交價普遍已有4字頭。

廖庭悦說，「芳崗高鐵棧」、寶佳機構旗下和發建設高鐵案將公開，在需求持續湧入的情況下，預估開價一坪至少40萬以上。

圖說：台積電第一環生活圈房市具想象空間，新案開價站穩4字頭。(記者張雅雲攝)

齊太廣告業務部經理李政輝分析，低利率、資金潮、打炒房環境持續，目前買氣仍以自住市場為主，這波政府引進產業，帶動房價大幅上揚的預期心理明顯，不過從天玉集團買下單坪200萬元地價的「御花園KTV」舊址來看，地價加上高漲的營建成本，未來區域一定出現5字頭房價。

李政輝認為，去年9月台積電還沒宣布設廠，區域還有3字頭成交價，受惠台積電設廠效應，自住客擔心愈晚買房價愈高，加速購屋速度，高鐵生活圈屬於成熟蛋黃區，未來房價趨勢長期向上。

不過李政輝提醒，台積電在高雄設立生產7奈米及28奈米製程晶圓廠，將吸引高雄人南漂返鄉就業，能否帶動「新增」購屋需求，後續仍須觀察。