天道盟同心會金山分會長「村哥」郭簡村，承包核一、核二廠上億元標案，並以圍標、「搓圓仔湯」取得工程，若遇到包商從中作梗，他則教唆小弟暴力對待，檢方起訴貪汙罪、違反政府採購法以及教唆殺人未遂等罪。士林地院11日開庭審理，2019年3月教唆小弟砍傷許姓包商，涉犯殺人未遂罪，郭男否認犯罪，李姓小弟一肩扛起所有責任，另外5名動手的凶嫌都是他找來的朋友，與郭簡村無關。

起訴指出，郭簡村懷疑許姓男子私下找他人投標，導致「搓圓仔湯」的費用大增，讓郭簡村心懷怨懟，2019年3月26日教唆李宣穎代他出面處理顏姓包商被押走簽下本票，而李男找來林姓、林姓、江姓、黃姓、尤姓等5人到場助陣，在三芝某餐廳砍殺許男，刀傷深及大腿骨，郭等7人被控殺人未遂。

郭男開庭聲稱，3月26日因父親過世，他處理後事，無法親自到場與許男見面，因而委託李男出面。郭更說，擔心他們會吵架，又找了李姓中間人到場協調，如果真要動手的話，不會兩邊都熟的朋友到場，也不會約在餐廳見面，因為知道對方住哪裡，如果他到場就不會發生事情，並沒有教唆李男犯案。

李宣穎則稱，案發前一天，郭先生叫他去對帳，他自認為，許先將他們的人押走，逼簽本票，並告訴林男找朋友幫忙，到場教訓許男，由他在車上分發3、4根棍棒，聲稱要教訓許男，只打手腳，不要打頭，並沒有殺人的犯意。

士林地檢署起訴，郭男開設營造公司，自2016年起至2019年間，承攬16項核電廠的工程，總金額1億9479萬多元，並與其他營造公司共同圍標，輪流承攬，如果遇到不願配合的廠商，則教唆小弟恐嚇，導致其他廠商心生畏懼，不敢投標，其中被砍殺最嚴重的許姓包商，大腿血流如注，刀傷深及大腿骨。

郭男等6人被控教唆殺人未遂罪外，檢方起訴郭男等10人分別違反政府採購法中詐術投標、借用他人名義或證件投標等罪，以及貪汙治罪條例中對公務員職務行賄交付賄賂罪，士林地院審理中。