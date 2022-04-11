Lakers force OT in Denver 😭 pic.twitter.com/Xz95Z5uNDb — Bleacher Report (@BleacherReport) April 11, 2022

湖人與金塊這場無關季後賽種子排名的最終例行賽，竟然還打到了延長賽！靠著里夫斯貢獻31分、16籃板及10助攻的生涯首次大三元，其中包含正規賽最後關頭的神奇抄截上籃追平，以及延長賽包辦7分，湖人146比141延長擊退金塊，起碼本季是以贏球落幕。

畢竟一邊無緣季後賽，一邊就算西區第5或第6也沒差，兩隊都派板凳面對此戰，比賽也形成互有領先僵局，上半場結束，湖人跟金塊打成69比69平手，蒙克半場就拿17分，加布里爾與艾林頓各拿12分，里夫斯10分、10籃板及5助攻。

來到下半場，金塊靠著福布斯、馬考斯霍華、考辛斯等人火力，轉眼擴大領先差距到15分，儘管湖人也有蒙克展開瘋狂三分火力，逐漸縮小差距到個位數，甚至靠著里夫斯正規賽最後11秒的抄截，然後一個人快攻放進追平分逼入延長賽。

延續末節的絕佳手感，里夫斯延長賽一口氣連拿7分，幫助湖人打到讀秒階段取得142比139領先，梅森瓊斯最後5.2秒又幫湖人罰進兩分，幾乎提前宣告湖人的勝局，接下來馬考斯霍華兩罰俱中，已改變不了金塊遭到湖人延長擊敗結局。

除了里夫斯生涯首次大三元演出，蒙克也攻下生涯新高41分，卻在末節最後3分鐘與延長賽都沒有上場，艾林頓18分，史坦利強生15分，加布里爾14分、10籃板；金塊以馬考斯霍華25分最高，福布斯24分，考辛斯與海蘭德各有17分。