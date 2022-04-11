國防部副部長柏鴻輝上午在立法院說，我國沒有要興建第二座長程預警雷達，也不會買；另外界關切是否將添購AH-64E阿帕奇直升機。陸軍參謀長章元勳中將指出，目前沒有此案；柏鴻輝強調，國防部並沒有核定要買新式直升機，僅蓋棚廠。

此外，國防部戰規司長李世強則說，經評估我國不採購美方近期退役包括濱海戰鬥艦的除役艦艇。

國民黨立委廖婉汝質詢時表示，台灣有無需要興建第二座長程預警雷達？柏鴻輝表示，沒有；確定不會，過去原始規畫兩座，但台灣現在沒有這個需求。

國民黨立委陳以信質詢則表示，美國今年有20餘艘如濱海戰鬥艦等艦艇將除役，我方是否有相關購艦計畫？李世強進一步表示，針對美方的除役艦艇，美國將之除役就代表維持費用連美軍都維持不下去，我方有作評估，目前沒有納入這個選項。

空軍原規劃將現有5架UH-60M構改，使其具備夜搜能力，但空軍今天表示，原機構改美方報價高達43億、購買新機更達180億，因此空軍已取消此案並報國防部審查，後續由EC225、S-70C執行夜間搜救任務。

海軍欲向美國軍購的新型MH-60R反潛直升機，海軍參謀長蔣正國中將指出，預算已編列在今年機密預算中，發價書需求信函已呈國防部審查中，將按照規劃時程提出。