王姓女子提供3個帳戶要辦理信用貸款，卻遭詐騙集團當成人頭帳戶。此詐騙集團之後去詐騙孫姓男子，孫男上當，匯了60萬元新台幣到人頭帳戶，遭詐騙集團提領一空。孫男對王女提出民事求償，橋頭地院判王女敗訴，王女須賠給孫男60萬元與利息。

判決書指出，孫姓男子說，詐騙成員於2020年5月透過通訊軟體Line，以暱稱「小穎穎」向他謊稱，可加入外匯平台投資貨幣，獲利不錯等。孫男上當，前後匯入聯邦銀行、國泰四華銀行與富邦銀行等3個帳戶共60萬元。

這筆錢遭詐騙集團提領一空，孫男於是依民法第184條第1項的侵權行為規定，孫向帳戶所有人王女提起訴訟，要求王女償還60萬元與利息。

王女沒有出席言詞辯論庭，她只以書狀提出，她並不認識孫男，她只是提供存摺、提款卡給代辦中心辦理信用貸款，且她因為此舉已經被新北地院判處拘役50日確定。此案檢方以「一事不再理」為由，為不起訴處分確定。

橋頭地院審理後指出，近年來詐欺氾濫，民眾提供銀行帳戶存摺、提款卡及密碼給不認識的人士，容易遭詐騙集團使用，作為犯罪工具。王女明知道此舉可能助長犯罪，但仍將銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交給詐騙集團使用，導致孫男損失金錢，王女對此事有過失。

此案經新北地院刑事判決認定屬實，且判處拘役確定。但民事案件與刑事案係屬於不同的訴訟程序及權力，因此，民事案件並不受刑事案件的影響，橋頭地院判王女敗訴，須償還孫男60萬元與利息。全案可上訴。