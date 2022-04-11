台灣虎航也傳出有機師確診，據了解，該機師4月以來大多飛濕租（連同飛機一起租借的機組人員 ）案國內線航班，4月9日傳出確診，目前有喉嚨痛等輕症症狀，感染源不明，台灣虎航匡列其他機組員篩檢，目前快篩結果都是陰性。

台灣虎航表示，該機師已打過3劑，4日9日確診，因此是突破性感染。

台灣虎航回應，考量到近日疫情升溫，台灣虎航於清明連假過後，即依各單位業務特性安排分組，開始實施分區辦公計劃，力求嚴謹防疫、減少人員接觸、降低傳染風險，以執行有效疫情控管；同時所有辦公區域空間皆持續加強清消，以確保員工健康，隨時提醒員工如有症狀、接觸確診者或涉及相關足跡者，須落實通報機制。

台灣虎航表示，該名確診同仁即為自身查覺有不適狀況後，自行快篩陽性，即依公司通報機制完成通報，後續便依照當地主管機關安排，於檢疫所內隔離。台灣虎航表示現將全力配合指揮中心及主管機關進行相關疫調及匡列作業，將疫情擴散風險降至最低。