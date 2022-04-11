新北市污水下水道用戶接管率目前已達69％，累計接管戶數達113萬多戶，為了提升污水處理量能，新北市水利局辦理淡水水資源回收中心第三期廠區擴建工程，歷經近2年施工後，今完工啟用。水利局指出，中心擴建後每日可處理污水量將提升至5萬6000噸，相當於28座標準游泳池的污水量，可有效提升周邊水資源運用。

新北市近年積極建立污水下水道系統，接管成長速度及接管戶數皆為全國第一，今年也將陸續啟動多項發包工程，預計年底接管率可望達到72％。新北市副市長陳純敬今出席完工典禮時表示，污水下水道普及率是城市進步的重要指標，但工程多在住戶後巷防火巷施工，過往多引來反對聲浪，但隨著民眾逐漸改觀，污水接管率也逐步提升。

陳純敬說，市府在3年內完成接管近2萬4000戶，更將板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝重新整治，翻轉了髒臭排水溝的惡名，而今年下半年也預計達成污水用戶接管25萬戶的施政目標。考量淡水地區近年交通建設、進駐人口不斷增加，因此市府也投入7400萬元工程經費，進行淡水水資源回收中心擴建工程，日後每日可處理污水量將增加1萬4000噸。

水利局長宋德仁表示，淡水水資源回收中心第三期擴建工程經歷嚴峻的疫情期間，缺工缺料嚴重的情況下，可以如期完工十分難得，擴建完工後，將全部處理淡水區管網的污水，將水質處理到可以放流水的標準，以保障民眾生活用水的安全，可大幅改善城市環境、節約和利用水資源，市府未來也將持續推動污水下水道建置，提升新北的親水環境。