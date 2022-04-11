美國貿易代表戴琪近期剛結束對新加坡訪問，繼續為美國的「印太經濟框架」鋪路。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平表示，在烏克蘭危機外溢、全球經濟面臨重大挑戰之際，以安全為前提的印太經濟框架恐怕難以如美國所願，且排他性的特質，與東協一體化和全球化趨勢不符，紅利難以持久，註定難有效推動。

許利平指出，美國貿易代表戴琪近期剛結束對新加坡訪問，這是2021年底拜登總統提出印太經濟框架設想以來，美國高官圍繞該框架又一次對東盟國家展開訪問，凸顯出東盟在該框架中的重要位置。新加坡作為東協創始成員，在華盛頓看來，其在東協扮演著「軍師」角色，因此美國視新加坡為印太經濟框架的關鍵一環。

但他認為，美國和新加坡在數位經濟和綠色經濟方面擁有各自的比較優勢，只是這種比較優勢的合作能否被東協國家接受，仍是未知數。東協內部大多數國家屬開發中國家，數位經濟基礎設施薄弱，嚴苛的數位經濟規則不一定適合區域內國家。在綠色經濟方面，過高的環保和勞工標準，勢必提高東協國家產品的成本，使其難以在全球化競爭中取勝。

許利平直言，反觀中國與東協在數位經濟和綠色經濟方面已經開始卓有成效的合作。因此，美國即將推出的印太經濟框架試圖把東盟作為圍堵中國的突破口，最後很大可能將事與願違。東協連續兩年成為中國第一大交易夥伴。這體現了中國同東協合作的韌性與巨大潛力。

許利平還稱，隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的落地，中國與東協合作潛力將進一步釋放，激發更多需求與市場。而以排他性為出發點的印太經濟框架，顯然與地區一體化和全球化大勢不符，很難給地區帶來持久的紅利，註定難以有效推動。

不過，他也不忘提醒，中國仍應認識到美國利用自身的全球霸權，推動印太經濟框架可能對中國造成的負面衝擊。如果按照印太經濟框架的邏輯，未來中國在經濟安全環境方面將面臨嚴峻挑戰。西方以半導體為核心的關鍵供應鏈體系將對中國形成越來越多的擠壓，這可能對中國高新技術產業的發展形成衝擊。

許利平強調，為此，中國需保持戰略定力，以高水準的制度型開放，促進高品質發展，妥善應對印太經濟框架帶來的挑戰。